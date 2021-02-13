Запись на бесплатную прививку от коронавируса начнется в марте

Записаться смогут люди, которые не входят в группы риска

Записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса будет возможно с 1 марта. Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает "Радио Свобода".

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Это касается людей возрастом от 18 до 59 лет, которые не входят в группу риска. Как сообщалось ранее, будет доступно три способа записи:

через сайт "Вакцинация от COVID-19", на котором появится кнопка для записи;

через электронный кабинет у своего семейного врача;

через горячую линию Минздрава по противодействию COVID-19 по телефону 0 800 602 019.

Человека зарегистрируют в электронной очереди, а про дату, время и место вакцинации сообщат дополнительно.

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Напомним, Киев планирует закупить дополнительно 1 млн доз вакцин от коронавируса, на это уже выделили необходимый бюджет.

Уже на следующей неделе вакцина от коронавируса начнет поступать в Украину. По словам главы Минздрава Максима Степанова, уже начался процесс отгрузки препаратов.

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