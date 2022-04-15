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Запорожье получило партию машин скорой помощи

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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15 апреля, 16:34
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Фонд Вадима Новинского закупил партию оборудованных машин скорой помощи для Запорожья
Запорожье получило помощь во время войны
Запорожье получило помощь во время войны / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Фонд Вадима Новинского закупил в странах Европейского Союза партию машин скорой помощи. Первые 9 автомобилей были переданы как гуманитарная помощь Коммунальному некоммерческому предприятию "Территориальное медицинское объединение "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Запорожского областного совета.

Об этом сообщили в пресс-службе Метинвест.

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Тысячи людей будут спасены

"К сожалению, во время эвакуации с опасных территорий некоторые люди получают ранения и нуждаются в немедленной помощи в пункте прибытия. Поскольку сейчас Запорожье стало временным приютом для сотни тысяч людей из Мариуполя и других оккупированных территорий, потребность в усилении медицинского фронта очень значительна", – заявила Елена Жук, глава Запорожского областного совета.

Директор Фонда Вадима Новинского Дмитрий Сергеев отметил, что с врачами в тех регионах Украины, которые больше всего страдают от боевых действий или принимают много раненых, постоянно держат связь.

"Пытаемся помочь лекарствами, оборудованием, расходными материалами. Автомобилей скорой помощи пока не хватает по всей Украине. И мы решили, что обеспечение больниц медицинским транспортом для нас станет одним из основных направлений деятельности. Большое спасибо таможенникам пограничного перехода Шегени, сотрудникам ДБР, которые помогали обеспечить перемещение машин через государственную границу Теперь уже понимаем все сложности и "подводные камни". Нам также помогали волонтеры, предприниматели за рубежом, посольство Украины в Праге. Благодаря волонтерской помощи машины не шли пустыми по территории Украины, а были загружены гуманитарной помощью для запорожцев , врачей и беженцев из Мариуполя", – отметил Сергеев.

Это не первая помощь Фонда Вадима Новинского Запорожью и запорожцам. В марте по запросу Запорожской городской власти Фонд оказал помощь городской больнице экстренной и медицинской помощи и городской больнице № 9. Эти больницы круглосуточно оказывают медицинскую помощь пострадавшим во время боевых действий. Фонд приобрел 60 аппаратов вакуумной терапии и 1050 комплектов расходных материалов на сумму свыше 15 млн грн.

Ранее Фонд откликнулся на призыв городских властей Запорожья о предоставлении финансовой помощи подразделениям территориальной обороны. На счет благотворительного фонда, созданного для этих нужд, перечислено $500 тыс., что позволило достичь целевой суммы – $1,15 млн.

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На эти средства в Европе у проверенных поставщиков закуплено все необходимое медицинское и защитное оборудование.

С начала войны в поддержку страны Благотворительным Фондом Вадима Новинского и бизнесами Smart Holding было выделено около 200 млн грн.

Поддержка украинцев

Украинскую экономику активно восстанавливают компании и фонды, которые помогают тем, кто нуждается в поддержке во время войны. Так недавно Фонд Рината Ахметова передал Харьковской областной больнице 30 тыс. единиц медикаментов. Помощь состояла из самого необходимого:

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  • антисептиков;
  • антибиотиков;
  • средств для обработки ран;
  • обезболивающего;
  • других лекарств.

Фонд Бориса Колесникова присоединился к масштабной эвакуации жителей Донбасса. Жители Константиновки, Дружковки, Покровска, Славянска, Лимана и Бахмута достанутся более безопасным городам Украины.

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