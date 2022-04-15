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Запоріжжя отримало партію машин швидкої допомоги

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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15 квітня, 16:34
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Фонд Вадима Новинського закупив партію обладнаних машин швидкої допомоги для Запоріжжя
Запоріжжя отримало допомогу під час війни
Запоріжжя отримало допомогу під час війни / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Фонд Вадима Новинського закупив у країнах Європейського Союзу партію машин швидкої допомоги. Перші 9 автомобілів були передані як гуманітарна допомога Комунальному некомерційному підприємству "Територіальне медичне об'єднання "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради.

Про це повідомили у пресслужбі Метінвест.

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Тисячі людей будуть врятовані

"На жаль, під час евакуації з небезпечних територій деякі люди отримують поранення і потребують негайної допомоги в пункті прибуття. Оскільки зараз Запоріжжя стало тимчасовим прихистком для сотні тисяч людей із Маріуполя та інших окупованих територій, потреба в підсиленні медичного фронту дуже значна", – заявила Олена Жук, голова Запорізької обласної ради.

Директор Фонду Вадима Новинського Дмитро Сергеєв зазначив, що з лікарями в тих регіонах України, які найбільше страждають від бойових дій або які приймають багато поранених, постійно тримають зв'язок.

"Намагаємося допомогти ліками, обладнанням, витратними матеріалами. Автомобілів швидкої допомоги наразі не вистачає по всій Україні. І ми вирішили, що забезпечення лікарень медичним транспортом для нас стане одним з основних напрямків діяльності. Велика подяка митникам прикордонного переходу Шегені, співробітникам ДБР, які допомагали забезпечити переміщення машин через державний кордон. Тепер вже розуміємо всі складнощі й "підводні камені". Нам також допомагали волонтери, підприємці за кордоном, посольство України в Празі. Завдяки волонтерській допомозі машини не йшли порожніми по території України, а були завантажені гуманітарною допомогою для запоріжців, лікарів і біженців із Маріуполя", – зазначив Сергеєв.

Це не перша допомога Фонду Вадима Новинського Запоріжжю й запоріжцям. У березні на запит Запорізької міської влади Фонд надав допомогу міській лікарні екстреної та медичної допомоги і міській лікарні № 9. Ці лікарні цілодобово надають медичну допомогу постраждалим під час бойових дій. Фонд придбав 60 апаратів вакуумної терапії та 1050 комплектів витратних матеріалів до них на суму понад 15 млн грн.

Раніше Фонд відгукнувся на заклик міської влади Запоріжжя щодо надання фінансової допомоги підрозділам територіальної оборони. На рахунок благодійного фонду, створеного для цих потреб, перераховано $500 тис., що дозволило досягнути цільової суми – $1,15 млн.

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На ці кошти в Європі у перевірених постачальників закуплено все необхідне медичне й захисне обладнання.

Від початку війни на підтримку країни Благодійним Фондом Вадима Новинського та бізнесами Smart Holding було виділено майже 200 млн грн.

Підтримка українців

Українську економіку активно відновлюють компанії та фонди, які допомагають тим, хто потребує підтримки у часи війни. Так, нещодавно Фонд Ріната Ахметова передав Харківській обласній лікарні 30 тис. одиниць медикаментів. Допомога складалася з найнеобхіднішого:

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  • антисептиків;
  • антибіотиків;
  • засобів для обробки ран;
  • знеболювального;
  • інших ліків.

Фонд Бориса Колеснікова приєднався до масштабної евакуації мешканців Донеччини. Жителі Костянтинівки, Дружківки, Покровська, Слов’янська, Лиману та Бахмута дістануться більш безпечних міст України.

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