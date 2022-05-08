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Защитники Мариуполя заминировали слабые участки, несмотря на огромный риск (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 мая, 14:50
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Это уже вторая история, которой даже поражены российские оккупанты
Украинские воины делают все, чтобы защитить Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские воины делают все, чтобы защитить Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"

В захваченном Мариуполе украинское защитники провели минирование слабых участков. Они сделали это после понятной тактики использования оккупантами эвакуации для усиления позиций. Наши воины в очередной раз показали свой героизм и профессионализм.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Для описания героизма и профессионализма наших защитников Мариуполя нет слов. После понятной тактики использования оккупантом эвакуации для усиления позиций, наши защитники отчаянно, несмотря на риск, провели минирование слабых участков", – написал он.

Андрющенко заявил, что это уже вторая история, которой даже поражены российские оккупанты.

"Первый раз, сразу до наступления режима тишины в первую волну, наши защитники выскочили на двух танках за ворота "Азовстали" и втянули к себе третий, который до этого застрял снаружи. Оккупанты не успели ничего сделать. Земной поклон нашим защитникам Мариуполя. Мы все в безвозмездном долге у них", – добавил советник мэра.

"Азов" в Мариуполе ликвидировал 1 157 оккупантов и десятки танков

В захваченном Мариуполе полк "Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил по подтвержденным данным – 1 157 живой силы противника, также еще 840 – по неподтвержденным данным. Об этом "Азов" сообщил в своем Telegram-канале.

Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3 150 – по неподтвержденным данным).

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Техника противника:

  • Танки – 49 уничтожено и 29 повреждено
  • БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено
  • БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено
  • БМД – 5 уничтожено
  • Катер "Раптор" – 1 уничтожен
  • СУ-25 – 1 поврежден
  • ББМ "Тайфун" – 2 уничтожены, 2 повреждены
  • "Тигр" – 3 уничтожены, 2 повреждены
  • "Рысь" – 2 уничтожены, 2 повреждены
  • Грузовая техника – 25 уничтожено, 8 повреждено

Кроме того, было уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения врага.

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