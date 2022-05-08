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Захисники Маріуполя замінували слабкі ділянки, незважаючи на величезний ризик (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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8 травня, 14:50
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Це вже друга історія, якою навіть вражені російські окупанти
Українські воїни роблять все, аби захистити Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські воїни роблять все, аби захистити Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні"

У захопленому Маріуполі українські захисники провели мінування слабких ділянок. Вони зробили це після зрозумілої тактики використання окупантами евакуації для посилення позицій. Наші воїни вкотре показали свій героїзм та професіоналізм.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Для опису героїзму та професіоналізму наших захисників Маріуполя немає слів. Після зрозумілої тактики використання окупантом евакуації для посилення позицій наші захисники відчайдушно, незважаючи на ризик, провели мінування слабких ділянок", – написав він.

Андрющенко заявив, що це вже друга історія, якою навіть вражені російські окупанти.

"Перший раз, одразу до настання режиму тиші в першу хвилю, наши захисники вискочили на двох танках за ворота "Азовсталі" і втягнули до себе третій, що до того зстаряг ззовні. Окупанти не встигли нічого вдіяти. Земний уклін нашим захисникам Маріуполя. Ми всі у невідплатному боргу у них", – додав радник мера.

"Азов" у Маріуполі ліквідував 1 157 окупантів та десятки танків

У захопленому Маріуполі полк "Азов" з початку повномасштабного наступу РФ знищив за підтвердженими даними – 1 157 живої сили противника, також ще 840 – за непідтвердженими даними. Про це "Азов" повідомив у своєму Telegram-каналі.

Санітарні втрати 520 підтверджено (також 3 150 – за непідтвердженими даними).

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Техніка супротивника:

  • Танки – 49 знищено та 29 пошкоджено
  • БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено
  • БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено
  • БМД – 5 знищено
  • Катер "Раптор" – 1 знищено
  • СУ-25 – 1 пошкоджено
  • ББМ "Тайфун" – 2 знищено, 2 пошкоджено
  • "Тигр" – 3 знищено, 2 пошкоджено
  • "Рись" – 2 знищено, 2 пошкоджено
  • Вантажна техніка – 25 знищено, 8 пошкоджено

Крім того, було знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.

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