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Заводы Мариуполя не будут работать под оккупацией РФ – Ринат Ахметов

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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23 марта, 11:30
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Бизнесмен заверяет, что заводы в Мариуполе не достанутся врагу и не будут работать на экономику России
Что будет с заводами Мариуполя под российской оккупацией
Что будет с заводами Мариуполя под российской оккупацией / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Владелец СКМ бизнесмен Ринат Ахметов уверяет, что металлургические предприятия Мариуполя, который уже три недели подвергается бесконечным бомбардировкам российских войск, никогда не будут работать под оккупацией врага.

Об этом бизнесмен сказал во время интервью журналистам издания The Wall Street Journal.

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По его словам, сейчас заводы "Азовсталь" и ММК им. Ильича подконтрольны Украине, благодаря героическим усилиям украинской армии.

"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией", – сообщил бизнесмен.

Все для победы

Сейчас все украинское общество объединилось ради одной грандиозной цели – прогнать российского оккупанта с украинских земель. Чтобы как можно скорее приблизить победу, граждане перечисляют помощь на счета армии и волонтерам, а крупный бизнес берет шефство над подразделениями.

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Так, самый богатый человек страны Ринат Ахметов c первых дней войны стал оказывать помощь мирному населению, а также поддерживать территориальную оборону и армию. Бизнесмен открыто назвал российское вторжение военным преступлением.

Ринат Ахметов отмечает, весь его бизнес сконцентрирован только на одном – помогать людям выжить, делать все, чтобы они не остались наедине с бедой.

Ранее мы писали о сети магазинов "Сильпо", которые решили помогать людям из уязвимых категорий и пострадавшим от войны.

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