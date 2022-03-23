Заводи Маріуполя не працюватимуть під окупацією РФ – Рінат Ахметов

Бізнесмен запевняє, що заводи в Маріуполі не дістануться ворогові і не працюватимуть на економіку Росії

Що буде із заводами Маріуполя під російською окупацією / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Власник СКМ бізнесмен Рінат Ахметов запевняє, що металургійні підприємства Маріуполя, який уже три тижні зазнає нескінченних бомбардувань російських військ, ніколи не працюватимуть під окупацією ворога.

Про це бізнесмен сказав під час інтерв'ю журналістам The Wall Street Journal.

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За його словами, зараз заводи "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча підконтрольні Україні завдяки героїчним зусиллям української армії.

"Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомблять заводи. За жодних обставин ці заводи не працюватимуть під російською окупацією", – повідомив бізнесмен.

Все для перемоги

Нині все українське суспільство об'єдналося заради однієї грандіозної мети – прогнати російського окупанта з українських земель. Щоб якнайшвидше наблизити перемогу, громадяни перераховують допомогу на рахунки армії та волонтерам, а великий бізнес бере шефство над підрозділами.

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Так, найбагатша людина країни Рінат Ахметов з перших днів війни стала надавати допомогу мирному населенню, а також підтримувати територіальну оборону та армію. Бізнесмен відкрито назвав російське вторгнення воєнним злочином.

Рінат Ахметов зазначає, що весь його бізнес сконцентрований тільки на одному – допомагати людям вижити, робити все, щоб вони не залишилися наодинці з бідою.

Раніше ми писали про мережу магазинів "Сільпо", які вирішили допомагати людям із вразливих категорій та постраждалим від війни.