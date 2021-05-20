Зеленский был против увольнения Степанова, но поддерживает решение

Шмыгаль больше не смог работать со Степановым, а это в цемом дестабилизировало ситуацию в правительстве

Пресс-конференция Владимира Зеленского. Фото GLEB GARANICH/Reuters / Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до последнего был против увольнения министра здравоохранения Максима Степанова, но премьер больше не мог работать с ним.

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Об этом президент Зеленский заявил на пресс конференции.

"Я не вмешивался в эту ситуацию достаточно долгое время, я боялся дестабилизации в ковидное время менять министра здравоохранения. И достаточно долго я был против именно из-за дестабилизации. Осложнения их отношений, я знаю детали – почему, за что. В этой ситуации я был полностью на стороне премьер-министра Украины", - пояснил Зеленский.

В то же время он отметил, что Степанова уволили именно сейчас, поскольку правительство не могло больше работать в таком режиме.

"Это дестабилизировало ситуацию между министром и в целом правительством... Это сложная ситуация между министром и департаментами, между министром и главным санитарным врачом", – добавил Зеленский.

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Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский на большой пресс-конференции отказался ответить однозначно, будут ли введены санкции в отношении бизнесменов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа. Он ответил с юмором на вопрос журналиста.