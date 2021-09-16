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Зеленский готовит меры противодействия "Северному потоку -2"

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
16 сентября, 22:07
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/ Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офис президента.

Чем будет заниматься рабочая группа

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Группа будет заниматься наработкой предложений по "Северному потоку-2". Рабочая группа должна подготовить предложения по мерам по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от "Северного потока-2" и ему подобных газопроводов.

Также группа должна наработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетики.

Новость обновляется.

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