Зеленский и Джонсон прошлись по Киеву, а Украина прекращает торговать с РФ – главные новости за ночь

Президент Украины показал гостю мемориал павшим Героям Небесной Сотни, а Кабинет министров принял жесткие решения

Зеленский и Джонсон прогулялись в центре Киева, а Кабинет министров Украины решил проблему с работой в нашей стране "Сбербанка России" / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Ровенской области у пьяных водителей отобрали более 200 машин – передадут ВСУ

За полтора месяца военного положения в Ровенской области обнаружили 233 пьяных водителя за рулем. Весь транспорт изъяла полиция, чтобы в дальнейшем передать ВСУ. Об этом сообщает Ровенская областная государственная администрация в Facebook. Больше всего водителей под хмельком и под действием наркотиков с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины обнаружили в областном центре – 93, в Остроге – 29 и 19 в Ракитном.

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Зеленский и Джонсон прошлись по Киеву и получили в подарок глиняных петухов

После переговоров президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прогулялись по центру Киева.Видео прогулки разместили в пресс-службе Офиса президента. Зеленский и Джонсон спустились с Банковой Аллеей Небесной сотни на Майдан и прогулялись по Крещатику. Президент Украины показал гостю мемориал павшим Героям.

Украина прекращает торговать с РФ и отбирает имущество у "Сбербанка России"

Правительство Украины сделало необходимые шаги, чтобы прекратить торговые отношения с Россией. Это будет стоить экономике оккупантов, погруженной в проблемы из-за западных санкций, еще около 6 миллиардов долларов ежегодно. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время общенационального информационного телемарафона.

Во время заседания правительства 9 апреля было принято решение о запрете российского импорта, что заблокирует ежегодные валютные поступления в РФ минимум на 6 млрд долларов. Эти намерения, которые созрели давно, теперь закреплены юридически, соответствующим решением Кабинета министров.

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Я разочарован поведением Путина – Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что "глубоко разочарован" в российском президенте Владимире Путине из-за вторжения России в Украину. Он сказал об этом в выступлении перед сторонниками своей партии "Вперед, Италия", сообщает Ansa. 85-летний миллиардер назвал агрессию в отношении Украины беспрецедентной.

Подоляк рассказал, когда могут встретиться Зеленский и Путин

Встреча президентов Украины и России может состояться после победы нашей страны в крупных битвах, в том числе на Донбассе. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил во время телемарафона.

"Говорить о том, что через неделю мы встретимся на уровне президентов, через две – нет, это будет не так происходить. Украина уже готова к большим сражениям. Украина должна в этих сражениях одержать победу, в том числе – на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, может занять три...", – сказал Подоляк.

Зеленский помиловал 363 осужденных, вызвавшихся защищать Украину

Президент Украину с начала военного вторжения в Украину помиловал 363 осужденных, которые заявили о своем желании защищать Родину Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

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"С начала отпора вооруженной агрессии Президент Украины принял три указа о помиловании, благодаря которым 363 осужденных взяли в руки оружие и пошли на защиту Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ходатайство о желании служить и сейчас продолжают поступать от осужденных.

Украина покупает у Германии 100 самоходных гаубиц за 1,7 млрд евро – СМИ

Украинская сторона направила Германии предложение о поставке в нашу страну 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и комплектующих к ним на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

По данным газеты, в качестве альтернативы немецкая компания-производитель Krauss-Maffei Wegmann (KMW) также предлагает гаубицы в беспилотном варианте на бронетранспортере Boxer за 1,2 миллиарда евро. Как сообщают изданию украинские правительственные круги со ссылкой на предложение KMW, поставка самоходных гаубиц будет проходить по схеме обмена. Так, Бундесвер в кратчайшие сроки предоставит Киеву 100 своих гаубиц, а образовавшиеся "пробелы" будут затем заполнены промышленностью на втором этапе.