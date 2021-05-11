Зеленский подписал программу сближения Украины с НАТО в 2021 году. Что это такое?

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о годовой Национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2021 год.

Реклама

Об этом сообщили 11 мая на сайте главы государства.

"С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора, договоренностей, достигнутых по итогам заседания Комиссии Украина – НАТО, и в соответствии с пунктами 1, 3 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю утвердить годовую Национальную программу под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2021 год", – говорится в указе № 189/2021.

Зеленский поручил Кабмину в течение 20 дней утвердить план выполнения программы, а также регулярно информировать украинцев о ходе ее выполнения.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

В тренде В Молдове задержали подозреваемого в похищении экс-судьи Чауса

Годовая Национальная программа под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2021 год

Реклама

Это системный документ, в котором содержится описание реформ, определяются их стратегические цели и приоритетные задачи, необходимые для обеспечения эффективной и планомерной реализации курса на приобретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора.

Стратегические цели документа включают решение 27 политических, экономических, оборонных, военных, ресурсных, правовых и вопросов безопасности.

Напомним, ранее в партии "Слуга народа" назвали пять базовых законов, которые Верховная Рада может принять уже в в этом году для серьезного сближения Украины с НАТО.

Также сообщалось, что в этом году саммит стран – членов НАТО пройдет без Украины и других стран – партнеров Альянса, однако на нем будет обсуждаться вопрос предоставления нашей стране Плана для членства.