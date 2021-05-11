Зеленский подписал программу сближения Украины с НАТО в 2021 году. Что это такое?

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о годовой Национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2021 год.
Об этом сообщили 11 мая на сайте главы государства.
"С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора, договоренностей, достигнутых по итогам заседания Комиссии Украина – НАТО, и в соответствии с пунктами 1, 3 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю утвердить годовую Национальную программу под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2021 год", – говорится в указе № 189/2021.
Зеленский поручил Кабмину в течение 20 дней утвердить план выполнения программы, а также регулярно информировать украинцев о ходе ее выполнения.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Годовая Национальная программа под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2021 год
Это системный документ, в котором содержится описание реформ, определяются их стратегические цели и приоритетные задачи, необходимые для обеспечения эффективной и планомерной реализации курса на приобретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора.
Стратегические цели документа включают решение 27 политических, экономических, оборонных, военных, ресурсных, правовых и вопросов безопасности.
Напомним, ранее в партии "Слуга народа" назвали пять базовых законов, которые Верховная Рада может принять уже в в этом году для серьезного сближения Украины с НАТО.
Также сообщалось, что в этом году саммит стран – членов НАТО пройдет без Украины и других стран – партнеров Альянса, однако на нем будет обсуждаться вопрос предоставления нашей стране Плана для членства.