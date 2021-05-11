Зеленський підписав програму зближення України з НАТО в 2021 році. Що це таке?

/ Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про річну Національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік.

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Про це повідомили 11 травня на сайті глави держави.

"З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору, домовленостей, досягнутих за підсумками засідання Комісії Україна – НАТО, та відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю затвердити річну Національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік" , – йдеться в указі № 189/2021.

Зеленський доручив Кабміну протягом 20 днів затвердити план виконання програми, а також регулярно інформувати українців про хід її виконання.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Річна Національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік

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Це системний документ, в якому міститься опис реформ, визначаються їхня стратегічна мета та пріоритетні завдання, необхідні для забезпечення ефективної і планомірної реалізації курсу на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору.

Стратегічна мета документа передбачає рішення 27 політичних, економічних, оборонних, військових, ресурсних, правових і питань безпеки.

Нагадаємо, раніше в партії "Слуга народу" назвали п'ять базових законів, які Верховна Рада може прийняти вже цього року для серйозного зближення України з НАТО.

Також ми повідомляли, що в цьому році саміт країн – членів НАТО пройде без України та інших країн – партнерів Альянсу, однак на ньому буде обговорюватися питання надання нашій країні Плану для членства.