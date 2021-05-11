Русский
$ 27,76
33,49
  1. Новини України

Зеленський підписав програму зближення України з НАТО в 2021 році. Що це таке?

11 травня, 18:53

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент схвалив документ про рішення пріоритетних завдань інтеграції України з Альянсом

/ Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про річну Національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік.

Реклама

Про це повідомили 11 травня на сайті глави держави.

"З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору, домовленостей, досягнутих за підсумками засідання Комісії Україна – НАТО, та відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю затвердити річну Національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік" , – йдеться в указі № 189/2021.

Зеленський доручив Кабміну протягом 20 днів затвердити план виконання програми, а також регулярно інформувати українців про хід її виконання.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

В тренді
В Україні падають темпи вакцинації від COVID-19. У деяких регіонах за добу – жодного щеплення
Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Річна Національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік

Реклама

Це системний документ, в якому міститься опис реформ, визначаються їхня стратегічна мета та пріоритетні завдання, необхідні для забезпечення ефективної і планомірної реалізації курсу на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору.

Стратегічна мета документа передбачає рішення 27 політичних, економічних, оборонних, військових, ресурсних, правових і питань безпеки.

Нагадаємо, раніше в партії "Слуга народу" назвали п'ять базових законів, які Верховна Рада може прийняти вже цього року для серйозного зближення України з НАТО.

Також ми повідомляли, що в цьому році саміт країн – членів НАТО пройде без України та інших країн – партнерів Альянсу, однак на ньому буде обговорюватися питання надання нашій країні Плану для членства.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Скандал з дочкою судді: дівчину хочуть вигнати з університету Шевченка
Скандал з дочкою судді: дівчину хочуть вигнати з університету ШевченкаУкраїна
Мало не вирвала ніготь з м'ясом. Українку побили в літаку в Домінікану
Мало не вирвала ніготь з м'ясом. Українку побили в літаку в ДомінікануУкраїна
Дружина Лещенка на скандал з секс-вечіркою відповіла фото з голою дупою
Дружина Лещенка на скандал з секс-вечіркою відповіла фото з голою дупоюУкраїна
Всю Україну накриють грози, а опісля прийде спека. Якою буде погода після свят
Всю Україну накриють грози, а опісля прийде спека. Якою буде погода після святУкраїна
Свята закінчилися – долар подорожчав: курс валют від НБУ
Свята закінчилися – долар подорожчав: курс валют від НБУФінанси
Притула показав знищення на Донбасі бойовика з
Притула показав знищення на Донбасі бойовика з "голою ср*кою" (відео)Донбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти