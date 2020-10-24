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Перемирие на Донбассе помогло минимизировать потери ВСУ – Зеленский

24 октября, 20:25

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Режим тишины действует на Донбассе уже почти 90 дней

Режим тишины на Донбассе, который действует уже почти 90 дней, помог минимизировать потери украинской армии.

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Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с координатором системы ООН в Украине и по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства констатировал: есть провокации врага, выстрелы и, к сожалению, один погибший военный, но режим прекращения огня помог минимизировать потери в украинской армии.

"К сожалению, эта потеря есть, но, тем не менее, мы понимаем, что этот механизм действительно работает. Мы благодарны всем нашим партнерам за эту большую работу. И прежде всего благодарим ООН", – сказал Зеленский.

Как добавил Зеленский, на Донбассе активно строят и ремонтируют дороги. В частности, в Луганской осуществляется ремонт 343 км дорог, что на 300% больше, чем в сумме за десять лет, отметил он.

"Это важно для объединения, "сшивки" страны", – сказал президент.

Напомним, на Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За прошедшие сутки, 23 октября, они два раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты на Донбассе всячески заманивают новых жителей Донбасса в "армию Л/ДНР" паспортами РФ.

Также сообщалось, что боевикам на Донбасс гонят эшелоны новых танков из России .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ООН дороги Владимир Зеленский ООС
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