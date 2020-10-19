Українська
$ 28,36
33,3
  1. Последние новости Украины

Зеленский: Будет более 9500 заражений в сутки – вернем жесткий карантин

19 октября, 22:19

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент опасается, что из-за ужесточения карантина остановится экономика

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какое количество заражений коронавирусом COVID-19 является критическим для украинской медицинской системы и при достижении которого придется вводить жесткий карантин.

Реклама

Об этом он говорил на встрече с представителями религиозных организаций Украины, передает пресс-служба ОП.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавирусом. Если будет больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин", – сказал Зеленский.

По его словам, государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с COVID-19.

В тренде
Заболела голова и потеряла сознание: второклассница умерла в школе от инсульта

В то же время президент опасается введения самого высокого уровня ограничений, потому что тогда "остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем".

Реклама

Зеленский призвал представителей церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопление людей и увеличить социальную дистанцию, в частности перевести богослужение в онлайн-режим.

Напомним, главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что пока система здравоохранения справляется с приростом больных коронавирусом, а возможное введение жесткого локдауна является "исключительно резервным моментом".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Украина Владимир Зеленский коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Бегали голые и курили прямо в вагоне": поезд Львов-Киев остановили из-за пьяных девушек (видео)Украина
Вернутся ли дети в школу в ноябре: в Раде дали ответ
Вернутся ли дети в школу в ноябре: в Раде дали ответУкраина
"Красная зона" расширилась: вступили в силу новые ограниченияУкраина
Арктический воздух несет нам заморозки: где будет холодней всего и когда потеплеет
Арктический воздух несет нам заморозки: где будет холодней всего и когда потеплеетУкраина
Под Львовом кандидата в депутаты горсовета избили во время агитации
Под Львовом кандидата в депутаты горсовета избили во время агитацииУкраина
Мошенники шлют украинцам SMS и письма о крупных выигрышах. Как работает схема?
Мошенники шлют украинцам SMS и письма о крупных выигрышах. Как работает схема?Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять