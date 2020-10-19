Зеленский: Будет более 9500 заражений в сутки – вернем жесткий карантин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какое количество заражений коронавирусом COVID-19 является критическим для украинской медицинской системы и при достижении которого придется вводить жесткий карантин.

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Об этом он говорил на встрече с представителями религиозных организаций Украины, передает пресс-служба ОП.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавирусом. Если будет больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин", – сказал Зеленский.

По его словам, государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с COVID-19.

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В то же время президент опасается введения самого высокого уровня ограничений, потому что тогда "остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем".

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Зеленский призвал представителей церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопление людей и увеличить социальную дистанцию, в частности перевести богослужение в онлайн-режим.

Напомним, главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что пока система здравоохранения справляется с приростом больных коронавирусом, а возможное введение жесткого локдауна является "исключительно резервным моментом".

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