Зеленский: Будет более 9500 заражений в сутки – вернем жесткий карантин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какое количество заражений коронавирусом COVID-19 является критическим для украинской медицинской системы и при достижении которого придется вводить жесткий карантин.
Об этом он говорил на встрече с представителями религиозных организаций Украины, передает пресс-служба ОП.
"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавирусом. Если будет больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин", – сказал Зеленский.
По его словам, государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с COVID-19.
В то же время президент опасается введения самого высокого уровня ограничений, потому что тогда "остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем".
Зеленский призвал представителей церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопление людей и увеличить социальную дистанцию, в частности перевести богослужение в онлайн-режим.
Напомним, главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что пока система здравоохранения справляется с приростом больных коронавирусом, а возможное введение жесткого локдауна является "исключительно резервным моментом".
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк