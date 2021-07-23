Зеленский сменил главу внешней разведки Украины: кто такой Александр Литвиненко

Зеленский сделал Литвиненко главным разведчиком. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки и назначил на его место Александра Литвиненко.

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Соответствующие указы опубликованы на сайте ОПУ.

Так, сначала президент уволил Кондратюка из СВР (он работал с 5 июня 2020 года). Следующим указом снял Литвиненко с должности директора Национального института стратегических исследований и назначил в СВР.

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича председателем Службы внешней разведки Украины", – говорится в указе.

Что известно о новом разведчике

Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 года в Киеве.

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В 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS, Великобритания), в 2009 году – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение", в 1994 году – Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСК РФ по специальности "прикладная математика" (люстрационную проверку прошел в 2015 году).

Александр Литвиненко. Фото: niss.gov.ua

Он является доктором политических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники Украины. Имеет награду – орден князя Ярослава Мудрого V степени. Генерал-майор запаса.

Карьера

08.1994 – 08.1998 – главный специалист Главного управления правительственной связи СБУ;

08.1998 – 05.2005 – от старшего консультанта до первого заместителя директора Национального института стратегических исследований;

06.2005 – 12.2007 – руководитель управления департамента государственной безопасности аппарата СНБО;

12.2007 – 08.2009 – заместитель начальника департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ;

08.2009 – 05.2010 – советник директора Института проблем национальной безопасности при СНБО;

06.2010 – 03.2014 – заместитель директора Национального института стратегических исследований;

05.04.2014 – 13.08.2019 – заместитель секретаря СНБО;

с 13.08.2019 – директор Национального института стратегических исследований.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году Зеленский рассказывал о планах на военную разведку до 2025 года, а руководитель Главного управления разведки в свою очередь называл основные угрозы для Украины.