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Зеленский сменил главу внешней разведки Украины: кто такой Александр Литвиненко

23 июля 2021 13:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Последним местом работы нового разведчика был Национальный институт стратегических исследований

Зеленский сделал Литвиненко главным разведчиком. Коллаж "Сегодня"

Зеленский сделал Литвиненко главным разведчиком. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки и назначил на его место Александра Литвиненко.

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Соответствующие указы опубликованы на сайте ОПУ.

Так, сначала президент уволил Кондратюка из СВР (он работал с 5 июня 2020 года). Следующим указом снял Литвиненко с должности директора Национального института стратегических исследований и назначил в СВР.

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича председателем Службы внешней разведки Украины", – говорится в указе.

Что известно о новом разведчике

Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 года в Киеве.

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Фото: коллаж "Сегодня"
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В 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS, Великобритания), в 2009 году – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение", в 1994 году – Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСК РФ по специальности "прикладная математика" (люстрационную проверку прошел в 2015 году).

Александр Литвиненко. Фото: niss.gov.ua

Он является доктором политических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники Украины. Имеет награду – орден князя Ярослава Мудрого V степени. Генерал-майор запаса.

Карьера

  • 08.1994 – 08.1998 – главный специалист Главного управления правительственной связи СБУ;
  • 08.1998 – 05.2005 – от старшего консультанта до первого заместителя директора Национального института стратегических исследований;
  • 06.2005 – 12.2007 – руководитель управления департамента государственной безопасности аппарата СНБО;
  • 12.2007 – 08.2009 – заместитель начальника департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ;
  • 08.2009 – 05.2010 – советник директора Института проблем национальной безопасности при СНБО;
  • 06.2010 – 03.2014 – заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • 05.04.2014 – 13.08.2019 – заместитель секретаря СНБО;
  • с 13.08.2019 – директор Национального института стратегических исследований.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году Зеленский рассказывал о планах на военную разведку до 2025 года, а руководитель Главного управления разведки в свою очередь называл основные угрозы для Украины.

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