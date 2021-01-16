Зеленский устроил кадровые перестановки в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил топ-чиновников СБУ и назначил на их место преемников.
Указы опубликованы на официальном сайте ОПУ.
Зеленский уволил:
- Сергея Кудинова с должности ректора Национальной академии Службы безопасности Украины.
- Анатолия Дублика с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины
- Ивана Осипчука с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области
- Юрия Гончарова с должности начальника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области
Кудинова на посту заменил Андрей Черняк, а Дублика – Александр Кукса. Также Александр Наконечный стал новым начальником Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области, а Иван Осипчук – начальником Управления Службы безопасности Украины во Львовской области
Кроме того, президент назначил Дмитрия Неведрова начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.
Ранее мы сообщали, что 13 января Кабинет министров провел заседание, на котором были рассмотрены кадровые вопросы в государственных ведомствах.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк