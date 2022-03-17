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Зеленский выступит перед германским парламентом

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17 марта, 02:36
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Президент постарается добиться еще большей поддержки, а также новых санкций для РФ
Выступление Зеленского состоится в четверг/Фото: коллаж: "Сегодня"
Выступление Зеленского состоится в четверг/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 17 марта, выступит перед немецким парламентом в связи с агрессией РФ на территории Украины.

Об этом президент сообщил во время очередного видеообращения.

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"Утром в четверг буду выступать перед немецким парламентом. Продолжу бороться за еще большую поддержку для Украины, еще большее давление на Россию. Ради нашей общей победы, ради мира для нас", — сказал президент.

Очередной фейк от оккупантов

Российская пропаганда продолжает распространять фейки о Вооруженных Силах Украины. СМИ оккупантов "РИА-Новости" распространили новость о том, что "Народная милиция ДНР" якобы получила ноутбук украинских военных с информацией о целях ударов в Донецке.

По информации пропагандистов, военные ВСУ якобы нанесут удары по Дому Правительства, радиотелецентру и военкомату в Донецке.

"И все выглядело бы правдоподобно, если бы оккупанты добавили немного "мозгов" к этому фейку. В демонстрируемом ими фото якобы с компьютера украинских военных слово "об'єкти" написано с русским "э", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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