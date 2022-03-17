Зеленський виступить перед німецьким парламентом

Президент намагатиметься домогтися ще більшої підтримки, а також нових санкцій для РФ

Виступ Зеленського відбудеться в четвер/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 березня, виступить перед німецьким парламентом у зв'язку з агресію РФ на території України.

Про це президент повідомив під час чергового відеозвернення.

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"Вранці в четвер виступатиму перед німецьким парламентом. Продовжу боротися за ще більшу підтримку для України, за ще більший тиск на Росію. Заради нашої спільної перемоги, заради миру для нас", — сказав президент.

Черговий фейк від окупантів

Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про Збройні Сили України. ЗМІ окупантів "РИА-Новости" поширили новину про те, що "Народна міліція ДНР" нібито отримала ноутбук українських військових з інформацією про цілі ударів в Донецьку.

За інформацією пропагандистів, військові ЗСУ нібито завдадуть ударів по Будинку Уряду, радіотелецентру і військкомату в Донецьку.

"І все виглядало б правдоподібно, якби окупанти додали трохи "мізків" до цього фейку. У демонстрованому ними фото нібито з комп'ютера українських військових слово "об'єкти" написано з російським "э", — йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України.

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