Зеленский записал новое видеообращение к украинцам: полный текст

Президент Украины Владимир Зеленскийзаписал очередное видеообращение к украинцам. Он подчеркнул, что российские оккупанты не покорят нас.

Видеообращение появилось на Telegram-канале главы государства.

"Мудрый народ сильной страны! Завершился 17-й день войны. Войны за право быть свободными. За право жить на своей земле так, как этого хотим мы, украинцы. А не так, как это придумали за нас. И против нас. Против нашего естества. Против нашего характера. Российские оккупанты не могут нас покорить. У них нет такой силы. Нет такого духа. Они держатся только на насилии. Только на терроре. Только на оружии, которого у них много. Но у оккупантов нет ни одной естественной основы для нормальной жизни. Для того чтобы люди могли испытывать счастье. И мечтать. Они органически не способны делать жизнь нормальной! Везде, куда пришла Россия на чужую землю, мечты невозможны. Только очень тяжелая борьба за выживание. В результате нападения на Украину, российское руководство фактически превращает свое государство в аналог так называемых "ДНР" и "ЛНР". На большую изолированную от всего мира зону. Где царствует бедность. Где все будет определяться только насилием. И откуда люди будут убегать. Как только могут. Кто только может. Посмотрите сейчас, кто уезжает из России. Кто выводит свой бизнес. Это специалисты, которые могут справиться на глобальном рынке. Это айтишники, которые не хотят жить на территории, где свободы нет. Это бизнесмены, которые чувствуют: у них все отберут, когда просто захотят. Это артисты, которые знают, что творчество на территории, где жизнь человека ничего не стоит, также ничего не стоит. Россия теряет мозги. Теряет таланты. Теряет деньги. Но если это происходит с Россией, то что же ждет так называемые "ДНР" и "ЛНР"? На их аналоги? Только полная деградация. Оккупанты на территории Херсонской области пытаются повторить печальный опыт образования псевдореспублик. Шантажируют местных руководителей, давят на депутатов. Ищут, кого подкупить. Чтобы организовать так называемую "ХНР". Такую же мертворожденную, как и "ДНР" и "ЛНР". Чтобы организовать какие-то "комитеты" против законной власти на нашей земле. И вопреки воле людей, которые ежедневно выходят протестовать. И которые хотят Украину. Я благодарен им. Хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам, которым не хватило брезгливости отказаться от разговоров с оккупантами... Хочу сказать, если кто-то из них вдруг соблазнился на предложения от оккупантов...Вы подписываете себе приговор. Приговор — пойти вслед за более чем 12-ю тысячами оккупантов, которые не смогли понять вовремя, почему на Украину не стоит посягать. Состоялось экстренное заседание Херсонского областного совета. 44 депутата приняли решение, что Херсонская область — это Украина, и никаким псевдореспубликам там не место. Украина выстоит в этом испытании. Нам нужно время и силы, чтобы переломить военную машину, которая пришла на нашу землю. Не буду преуменьшать угрозу. И не стану преувеличивать достижения. Мы — честные люди, а не Министерство обороны России. Которое врет всем — миллионам своих граждан и даже главе Российской Федерации. Поэтому говорю откровенно: еще нужно держаться. Еще нужно бороться. Каждый день и каждую ночь искать, как нанести врагу максимальный урон. На всех направлениях обороны. Под Житомиром и Киевом, под Черниговом и Сумами, под Харьковом и под Луганском, под Донецком и Мариуполем, на юге страны и на дипломатическом фронте. Имея такую тактику и имея уверенность в своих силах, мы придем по свое. Придем в Мелитополь и Геническ. Везде, где наша земля. И пусть оккупанты знают. Пусть знают все коллаборанты, которых они найдут. Что Украина им не простит. Никому. Ничего. Украина не забудет. Украина найдет и привлечет к ответственности. Каждого. Так, как это будет возможно. Все гуманитарные коридоры, кстати, которые были согласованы, – они сработали. Удалось вывезти 12729 людей. Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра днем. Из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске. Постоянно – при каждом случае — я повторяю нашим друзьям и партнерам за рубежом о том, что они должны делать больше для Украины. Потому что это не только для Украины. Это для всех в Европе. Зло, которое целенаправленно бомбардирует мирные города... Зло, которое обстреливает даже машины скорой помощи и взрывает больницы...Не сможет остановиться на одной стране. Если будет иметь силы идти дальше. Сказал об этом на очень важной акции в поддержку нашего народа, которую организовали в Европе. Свыше ста тысяч людей на площадях Италии и других стран континента собрались на митинг за Украину и против российской агрессии. Миллионы людей услышали мое обращение еще и потом, благодаря трансляции и записям. Мы сейчас имеем наибольшую в истории Украины поддержку миром наших стремлений и нашей независимости. Можно взять опрос общественного мнения в любой стране – и увидим, что Украина – в лидерах тех, кому симпатизируют, кого поддерживают. А Россия — не просто среди врагов. А даже больший враг, большее зло, чем Северная Корея. Именно так думают, например, американцы. Обычные люди во всех штатах. Как и обычные люди во всех европейских странах. И я благодарен им за эту чрезвычайную поддержку. Благодарен за понимание нашей борьбы. Ибо мы соединены одной мечтой — жить свободно на своей земле. И имеем право на то, что есть у каждого в свободном мире. На безопасное небо, так же как и на собственную землю. Украинцы! Украинки! Наши герои! Мир всегда любил тех, кто борется против зла. Именно наше сопротивление, храбрость всего нашего народа вдохновили мир. Миллионы людей в разных странах. Какие еще 17-ть дней назад могли и не ощущать, что общее у них у всех есть. У нас у всех есть. А сейчас это очевидно. Мир. Свобода. И любовь к своим детям. Детей, ради которых мы воюем. Чтобы они имели будущее", — обратился к украинцам Владимир Зеленский.