Зеленский заявил, что его дети знают о реалиях войны в Украине

Президент Украины сказал, что у них есть доступ к видео и новостям

/ Фото: Vogue, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что его дети знают о реалиях войны в Украине – несмотря на то, что он изначально не говорил им об этом открыто.

Об этом сообщает CNN.

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"Я ничего не объяснял"

"Мои дети точно знают, что происходит. Я не знаю, хорошо это или плохо. Я своим детям ничего не объяснял", – заявил Зеленский.

По его словам, ему "не нужно ничего объяснять" своим детям:

"К счастью, у них есть доступ к видео и новостям. Я слежу за тем, чтобы их доступ к этим видео был открыт, они имеют к ним доступ. Нельзя запрещать детям смотреть какие-либо видео того, что сделала Россия. Мой сын должен знать об этом, потому что, пока он жив, это означает, что какой-то украинский военнослужащий отдает за это свою жизнь".

Президент также заявил, что первые два дня в семье о войне вообще не говорили.

"Они не задавали вопросов. Они сами об этом думали", – пояснил Зеленский.

Он также сказал, что у его детей есть надежда на победу Украины:

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"Они гордятся Украиной, очень гордятся. Они искренне надеются на нашу победу".

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в Украине с 26 марта на 30 суток.

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