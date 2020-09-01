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Жара до +35 и дожди: какой будет погода в первый день осени (карта)

1 сентября, 07:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Жарче всего будет на востоке и юге страны

В первый день осени в Украине будет летняя погода. Однако сегодня, 1 сентября, в некоторых регионах пройдут дожди.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются практически во всех западных областях. Там температура воздуха составит 23-26 градусов тепла. Ветер северо-западный, местами порывы до 10 м/с.

На остальной территории Украины будет преобладать солнечная погода. Температура воздуха установится на уровне 29-32 градусов с отметкой плюс. Жарче всего будет в Николаеве, Херсоне, Запорожье, Донецке, Луганске и Харькове. Там воздух прогреется до 35 градусов.

В Кропивницком, Черкассах, Днепре, Полтаве, Виннице будет на градус ниже. Столбики термометров покажут 34 градуса с отметкой плюс.

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Ранее мы сообщали, что народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать от погоды в сентябре. По его словам, еще одного "летнего" месяца в сентябре в стране не будет.

Также напомним, в конце августа на Запад Украины обрушились дожди. В частности, на Волыни из-за мощных ливней затопило три города.

О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

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погода дождь регионы прогноз синоптики жара Украина осень
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