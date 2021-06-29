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Жара снова набирает обороты: прогноз погоды на последний день июня

29 июня 2021 13:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцы немного передохнули после небольшого похолодания, а теперь столбики термометров снова покажут под 30 градусов

В среду, 30 июня, половину Украины зальют дожди. В то же время снова поднимается температура воздуха – в большинстве областей под 30 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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Завтра на западе страны сформируются дождевые тучи – жителей этого региона ждут не только дожди, но и град и шквалы.

Вечером осадки усилятся и распространятся на Винницкую, Житомирскую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и Кропивницкий с районами.

Также грозовые дожди пройдут завтра днем ​​на северо-востоке Украины.

В остальных областях без осадков.

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Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах 25-30 градусов.

В Киеве 30 июня дождя не будет, днем ​​ожидается около 28 градусов.

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"Июль в Украине начнется теплой погодой с периодическими грозовыми дождями", – добавила Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне в Киевской области ураган прорвал дамбы и поломал деревья. Спасатели прибыли на место и ликвидировали последствия непогоды, а потом проверили газопровод.

Отметим, что июнь в Украине выдался и дождливым, и жарким. Первые две недели территории всех областей заливали ежедневно дожди, а со второй половины месяца началась "адская" погода – температура в тени поднималась до +35, на солнце было еще жарче. Мы узнали у синоптиков, какой теперь погоды ждать в июле.

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Смотрите также в сюжете, как в Киевской области выпал град:

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