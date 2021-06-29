Спека знову набирає обертів: прогноз погоди на останній день червня

Українці трохи перепочили після невеликого похолодання, а тепер стовпчики термометрів знову покажуть під 30 градусів

У середу, 30 червня, половину України заллють дощі. У той же час знову піднімається температура повітря – у більшості областей під 30 градусів. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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Завтра на заході країни сформуються дощові хмари – жителів цього регіону чекають не тільки дощі, а й град і шквали.

Увечері опади посиляться і поширяться на Вінницьку, Житомирську, Одеську, Миколаївську, Херсонську області та Кропивницький з районами.

Також грозові дощі пройдуть завтра вдень на північному сході України.

В інших областях без опадів.

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Температура повітря протягом дня у більшості областей України буде коливатися в межах 25-30 градусів.

У Києві 30 червня дощу не буде, вдень очікується близько 28 градусів.

"Липень в Україні розпочнеться теплою погодою з періодичними грозовими дощами", – додала Діденко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні у Київській області ураган прорвав дамби і поламав дерева. Рятувальники прибули на місце та ліквідували наслідки негоди, а потім перевірили газопровід.

Зазначимо, що червень в Україні видався і дощовитим, і спекотним. Перші два тижні території всіх областей щодня заливали дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" погода – температура в тіні піднімалася до +35, на сонці було ще спекотніше. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати у липні.

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