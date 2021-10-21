Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 ⚽ ЦСКА - Заря: онлайн 👑 Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Желтых" зон всего пять! COVID-ситуация в Украине продолжает ухудшаться

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
21 октября, 11:27
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Список красных зон в ближайшее время может расшириться, в данный момент их пять
В Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом.
В Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 21 октября в стране осталось только пять желтых зон карантина. Еще пять находятся в красной, а остальные – в оранжевой.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Реклама

При этом самый высокий уровень заболеваемости в Луганской и Херсонской областях. Уровень госпитализации более чем вдвое превышает норму в Херсонской области, а самая сложная ситуация с занятостью коек с кислородом в Донецкой области.

Кто пока в желтой зоне

  • Винницкая;
  • Закарпатская;
  • Киевская;
  • Кировоградская;
  • Полтавская области.

Красная зона

Вчера комиссия ТЭБ и ЧС перевела в красную зону адаптивного карантина Сумскую область. Но она попадет туда с 23 октября. Пока же красный уровень эпидопасности объявлен в следующих областях:

  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Запорожская область
  • Одесская область
  • Херсонская область.

Все остальные регионы, включая и город Киев, в оранжевой зоне карантина.

Реклама

В красную зону рискуют попасть еще 7 областей

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов вчера заявил, что в красную зону могут попасть:

  • Житомирская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Николаевская;
  • Ровенская;
  • Хмельницкая;
  • Черниговская области.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Дневник независимости 🇺🇦

21 октября 1991. Состоялся телефонный разговор между заместителем головы Верховной Рады Иваном Плющем и президентом России Борисом Ельциным

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

104 325

заболело за неделю в Украине

+5%

Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.21

Российский рубль (₽)

0.3694

Евро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять