"Жовтих зон" лише п'ять! COVID-ситуація в Україні продовжує погіршуватися

Станом на ранок 21 жовтня в країні залишилося лише п'ять "жовтих зон" карантину. Ще п'ять перебувають у "червоній", а решта – в "помаранчевій".
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
При цьому найвищий рівень захворюваності у Луганській та Херсонській областях. Рівень госпіталізацій більш ніж удвічі перевищує норму в Херсонській області, а найскладніша ситуація з зайнятістю ліжок з киснем у Донецькій області.
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Хто ще в "жовтій зоні"
- Вінницька;
- Закарпатська;
- Київська;
- Кіровоградська;
- Полтавська області.
"Червона зона"
Вчора комісія ТЕБ та НС перевела в "червону зону" адаптивного карантину Сумську область. Але вона потрапить туди з 23 жовтня. Поки ж "червоний" рівень епіднебезпеки оголошений у таких областях:
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Запорізька область
- Одеська область
- Херсонська область
Всі інші регіони, зокрема і місто Київ, у "помаранчевій зоні" карантину.
У "червону зону" ризикують потрапити ще 7 областей
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов вчора заявив, що в "червону зону" можуть потрапити:
- Житомирська;
- Луганська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Рівненська;
- Хмельницька;
- Чернігівська області.
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