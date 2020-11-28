Жена подозреваемого в педофилии Ктиторчука считает обвинения клеветой

Все, кто сотрудничал с художником, хорошо о нем отзываются

Фотографу Александру Ктиторчуку, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних моделей, изменили статью на более суровую и взяли под стражу без права выйти под залог.

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Знакомые художника, среди которых известные украинские звезды – не верят в обвинения. Называют Ктиторчука не только талантом, но и прекрасным человеком, говорится в сюжете новостей "Сегодня".

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Среди клиентов у Ктиторчука – многие украинские звезды. Его работы недавно украшали фойе театра имени Ивана Франко. И у актеров, которые сотрудничали с фотографом, он оставил хорошие впечатления.

"Человек он прекрасный. Мы же сотрудничали не раз. Наш театр с ним сотрудничал. И всем фотографии делал. Фотопортреты, которые висели у нас в фойе. Он был как штатный фотограф у нас в театре. То, что в данный момент происходит, я немного шокирован, честно говоря", – рассказал по телефону актер Остап Ступка.

Сегодня Александра Ктиторчука, который был под домашним арестом, суд отправил за решетку на два месяца без права внести залог. Изменили статью по развращению несовершеннолетних на изнасилование, сообщили прокуроры. Адвокаты фотографа комментировать дело отказались. Отметили, что будут подавать апелляцию.

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Девушка, представившаяся женой фотографа, пришла на суд вместе с коллегой Ктиторчука. Считают, что он жертва, и его могли оговорить из-за денег.

"Клевета, оклеветали человека ни за что ни про что. Человека, который всем помогал, всем людям", – говорит коллега задержанного. Его жена говорить с журналистами отказалась.

Фотографу грозит до 15 лет за решеткой. Полиция во время обысков мастерской нашла доказательства преступления. 56-летний Ктиторчук хранил интимное видео с несовершеннолетними моделями.

Как сообщали новости "Сегодня" ранее, в полицию обратилась мать одной из девушек, которая обвинила Александра Ктиторчука в развращении ее ребенка. Якобы он приглашал несовершеннолетних на фотосессию и просил его ласкать. Звездные друзья заступаются за фотографа.

Видео: Сегодня

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