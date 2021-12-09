Женщинам нельзя заходить в церковь во время месячных? Что говорят в ПЦУ

Православная Церковь Украины развенчала миф о том, что женщинам нельзя ходить в храм во время критических дней. ПЦУ утверждает, что женщина не может быть "нечистой" из-за из-за естественных процессов.
Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.
"Женский организм, созданный Господом, прекрасен и не может стать "нечистым" из-за естественных физиологических процессов, которые заложены в основу существования этого организма", – говорится в сообщении.
В ПЦУ подчеркнули, что этот миф распространяют люди без богословского образования. А когда в Завете писали о "нечистоте", речь шла об опасных инфекциях и болезнях, то есть, запреты были для элементарных мер безопасности.
Появление гигиенических средств сделало запреты из Старого Завета неактуальными. Критические дни – не грех, а процесс, занимающий значительную часть жизни женщины, не зависимо от ее желания. Грехом, по убеждению ПЦУ, являются злые помыслы, позорные поступки, зависть и другое зло.
"Единственным источником скверны в человеке может стать его сердце, если им овладеет зло – и это никоим образом не зависит от пола человека или дня календаря", – отметили в ПЦУ.
Как отреагировали украинцы?
В комментариях большинство людей, написали, что слышали этот миф и рады такому объяснению ПЦУ.
- Церковь здоровых людей!
- Хорошо, что сказали... Я и раньше считала это какой-то глупостью.
- Спасибо. Ибо сколько живу, столько и слышала об этом "запрете" с детства. И в голове не укладывалось, что это за "бред".
Однако были и те, кто не согласился с мнением ПЦУ.
- Как по мне, то женщины в те критические дни не должны в храм заходить... да и вообще по улице ходить.
- Что только попы не придумают, чтобы православные чаще ходили мощи облизывать.