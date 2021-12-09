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Жінкам не можна заходити до церкви під час місячних? Що кажуть у ПЦУ

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
9 грудня, 11:14
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Серед українців ходить міф про те, що нібито жінка під час менструації вважається "нечистою" і тому їй заборонено заходити до церкви – у ПЦУ пояснили, як насправді
Чи можна жінкам заходити до церкви під час менструації
Чи можна жінкам заходити до церкви під час менструації / Фото: Колаж: Сьогодні

Православна Церква України розвінчала міф, що жінкам не можна ходити до храму під час критичних днів. ПЦУ стверджує, що жінка не може бути "нечистою" через природні процеси.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

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"Жіночий організм, сотворений Господом, є прекрасним і не може стати "нечистим" через природні фізіологічні процеси, які закладені в основу існування цього організму", – йдеться у повідомленні.

У ПЦУ наголосили, що цей міф поширюють люди без богословської освіти. А коли в Завіті писали про "нечистоту", йшлося про небезпечні інфекції та хвороби, тобто заборони були для елементарних заходів безпеки.

Поява гігієнічних засобів зробила заборони із Старого Завіту неактуальними. Критичні дні – не гріх, а процес, що займає значну частину життя жінки, незалежно від її бажання. Гріхом, на переконання ПЦУ, є злі помисли, ганебні вчинки, заздрість та інше зло.

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"Єдиним джерелом скверни в людині може стати її серце, якщо ним опанує зло – і це жодним чином не залежить від статі людини чи дня календаря", – зазначили у ПЦУ.

Як відреагували українці?

У коментарях більшість людей написали, що чули цей міф і раді такому поясненню ПЦУ.

  • Церква здорових людей!
  • Добре, що сказали... Я й раніше вважала це якоюсь дурістю.
  • Спасибі. Бо скільки живу, стільки й чула про цю "заборону" з дитинства. І в голові не вкладалося, що це за "маячня".
Скріншот

Проте були й ті, хто не погодився із думкою ПЦУ.

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  • Як на мене, то жінки в ті критичні дні не повинні заходити до храму... та й взагалі вулицею ходити.
  • Що тільки попи не вигадають, щоб православні частіше ходили мощі облизувати.

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