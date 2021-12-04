Заліско хворіє через вакцину? Антиваксери видали новий COVID-фейк після госпіталізації блогера

У Мережі писали, що Олександр Заліско захворів – противники вакцинації одразу ж пов'язали це із щепленням від ковіду

Фото із Заліско використовують антивакцинатори / Фото: Колаж: Сьогодні

Госпіталізацію скандального блогера Олександра Заліско використовують антивакцинатори. Люди публікують у Мережі його фото та пишуть, нібито він потрапив до лікарні через вакцину проти коронавірусу.

Про це розповів Максим Щербина у Facebook.

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Щербина зазначив, що кадр із Заліско, де він лежить під крапельницею, став вірусним в антивакцинаторських вайбер-чатах. Там розповсюджують фейк, що блогеру стало погано після вакцинації. А фото – начебто підтвердження інформації.

Антиваксери вигадали новий фейк. Скріншот

Він додав, що саме так це і працює: "трохи правди, трохи блогерів, мішок лайна і готово".

Зазначимо, що раніше блогер Олег Зіньков заявляв, що Заліско госпіталізували 3 грудня. Того дня у Олександра почав "стрибати" тиск і він знепритомнів.

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