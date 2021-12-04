Заліско хворіє через вакцину? Антиваксери видали новий COVID-фейк після госпіталізації блогера

Госпіталізацію скандального блогера Олександра Заліско використовують антивакцинатори. Люди публікують у Мережі його фото та пишуть, нібито він потрапив до лікарні через вакцину проти коронавірусу.
Про це розповів Максим Щербина у Facebook.
Щербина зазначив, що кадр із Заліско, де він лежить під крапельницею, став вірусним в антивакцинаторських вайбер-чатах. Там розповсюджують фейк, що блогеру стало погано після вакцинації. А фото – начебто підтвердження інформації.
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Він додав, що саме так це і працює: "трохи правди, трохи блогерів, мішок лайна і готово".
Зазначимо, що раніше блогер Олег Зіньков заявляв, що Заліско госпіталізували 3 грудня. Того дня у Олександра почав "стрибати" тиск і він знепритомнів.
БДСМ-вечірка у День пам'яті жертв голодоморів
- 27 листопада Олександр Заліско голосно відсвяткував свій день народження у Будинку вчителя у Львові – з еротичними танцями, акробатами та діджеями.
- Після цього на Заліско навалилася хвиля критики. Львівській громадськості не сподобалося, що захід проходив офіційний день скорботи.
- 3 грудня блогер поскаржився на цькування. За його словами, користувачі мережі звинувачують його у смерті Романа Славитича, керівника львівського Будинку вчених, де проходила "голодна туса"
- Того ж дня Заліско потрапив до лікарні – він нібито знепритомнів.