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Лікарі пишуть COVID-19 усім підряд, щоб отримати доплати? Медик відповіла на чутки

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 листопада, 15:20
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Українські медики продовжують розвінчувати міфи про коронавірус – цього разу розповіли, як ставлять діагнози хворим
Як медики ставлять діагнози ковід-хворим
Як медики ставлять діагнози ковід-хворим / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі серед українців ходить чимало фейків про коронавірус. Один із них – про встановлення діагнозу медиками. Начебто лікарі пишуть діагноз COVID-19 пацієнтам, навіть якщо у них інші хвороби. А роблять це, щоб отримати додаткові виплати.

Інфекціоніст Ольга Кобєвко розповіла "Супільному", чому це неможливо.

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Лікар підкреслила, що медики отримують постійні оклади та їхня зарплата не залежить від кількості виставлених діагнозів COVID-19. Крім того, поставити діагноз неможливо без юридичного підтвердження – результату аналізу ПЛР.

"Якщо таких результатів немає, виставити такий діагноз є кримінально небезпечно. Тому жоден медик не буде ризикувати своїм місцем роботи, своєю свободою лише заради того, щоб приписати комусь коронавірус. Це є повна брехня", – наголосила Кобевко.

Звідки взялися перші фейки про вакцинацію?

Після того, як у світі створили першу вакцину проти коронавірусу, у Мережі поповзли чутки, що нібито вакцинація небезпечна.

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Коли суспільство дізналося, що мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс займався благодійністю в галузі охорони здоров'я та розробки вакцин, прихильники теорій змови розпочали поширювати фейки, нібито пандемія насправді – всесвітня змова та вірус взагалі штучний. А ціль пандемії, кажуть антивакцинатори, – чипізація, щоб відстежувати людей. Вигадав усе, звичайно, сам Білл Гейтс.

Однак жодних підтверджень цієї теорії немає – більше того, вчені підкреслюють абсурдність такої ідеї. Адже впровадження чипів у вакцину від COVID-19 неможливе з технічної точки зору – чипи, які є зараз, навіть не помістяться в голку.

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