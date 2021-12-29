Жестокое убийство украинки в Италии и взрыв в больнице на Закарпатье — главные новости за ночь

80-летний мужчина убил украинку за отказ в интиме, а на Прикарпатье произошел взрыв, который оборвал жизни людей

В Италии мужчина зарезал жену-украинку, а на Прикарпатье в больнице взорвался кислородный баллон/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Отказала в интиме: в Италии 80-летний мужчина жестоко убил жену-украинку

В Италии 80-летний мужчина убил свою 61-летнюю жену, потому что та отказала ему в интиме. Он нанес ей четыре ножевых ранения.

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Подозреваемого задержала полиция/Коллаж: "Сегодня"

Зеленский расширил список запрещенных телеканалов — против кого новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против трех компаний, которые владеют несколькими телеканалами. Таким образом было введено решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Список запрещенных в Украине телеканалов расширился/Коллаж: "Сегодня"

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В больнице на Прикарпатье прогремел взрыв: есть погибшие

Четыре человека погибли из-за взрыва кислородного баллона в палате реанимации Косовской райбольницы, что на Прикарпатье. Взрыв произошел около 22 часов, сразу начался пожар.

Пожарные за считанные минуты потушили огонь/Коллаж: "Сегодня"

В клубе в Одессе застрелили криминального "авторитета"

В Одессе в бильярдном клубе мужчина открыл огонь по людям. В результате инцидента один человек погиб, другой — ранен. Правоохранители установили предполагаемого стрелка.

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