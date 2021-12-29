Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Жестокое убийство украинки в Италии и взрыв в больнице на Закарпатье — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
29 декабря, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
80-летний мужчина убил украинку за отказ в интиме, а на Прикарпатье произошел взрыв, который оборвал жизни людей
В Италии мужчина зарезал жену-украинку, а на Прикарпатье в больнице взорвался кислородный баллон/Коллаж: "Сегодня"
В Италии мужчина зарезал жену-украинку, а на Прикарпатье в больнице взорвался кислородный баллон/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Отказала в интиме: в Италии 80-летний мужчина жестоко убил жену-украинку

В Италии 80-летний мужчина убил свою 61-летнюю жену, потому что та отказала ему в интиме. Он нанес ей четыре ножевых ранения.

Реклама

Подозреваемого задержала полиция/Коллаж: "Сегодня"
Подозреваемого задержала полиция/Коллаж: "Сегодня"

Зеленский расширил список запрещенных телеканалов — против кого новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против трех компаний, которые владеют несколькими телеканалами. Таким образом было введено решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Список запрещенных в Украине телеканалов расширился/Коллаж: "Сегодня"
Список запрещенных в Украине телеканалов расширился/Коллаж: "Сегодня"

Реклама

В больнице на Прикарпатье прогремел взрыв: есть погибшие

Четыре человека погибли из-за взрыва кислородного баллона в палате реанимации Косовской райбольницы, что на Прикарпатье. Взрыв произошел около 22 часов, сразу начался пожар.

Пожарные за считанные минуты потушили огонь/Коллаж: "Сегодня"
Пожарные за считанные минуты потушили огонь/Коллаж: "Сегодня"

В клубе в Одессе застрелили криминального "авторитета"

В Одессе в бильярдном клубе мужчина открыл огонь по людям. В результате инцидента один человек погиб, другой — ранен. Правоохранители установили предполагаемого стрелка.

Реклама

Устроившего стрельбу мужчину задержали/Коллаж: "Сегодня"
Устроившего стрельбу мужчину задержали/Коллаж: "Сегодня"

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

32 520

заболело за неделю в Украине

-30%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.22

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять