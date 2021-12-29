Жорстоке вбивство українки в Італії та вибух у лікарні на Закарпатті — головні новини за ніч

80-річний чоловік убив українку за відмову в інтимі, а на Прикарпатті стався вибух, який обірвав життя людей

В Італії чоловік зарізав дружину-українку, а на Прикарпатті в лікарні вибухнув кисневий балон/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Відмовила в інтимі: в Італії 80-річний чоловік жорстоко вбив дружину-українку

В Італії 80-річний чоловік убив свою 61-річну дружину, тому що та відмовила йому в інтимі. Він наніс їй чотири ножові поранення.

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Підозрюваного затримала поліція/Колаж: "Сьогодні"

Зеленський розширив список заборонених телеканалів – проти кого нові санкції

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти трьох компаній, які володіють кількома телеканалами. Таким чином, було введено рішення Ради національної безпеки та оборони України від 28 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Список заборонених в Україні телеканалів розширився/Колаж: "Сьогодні"

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У лікарні на Прикарпатті прогримів вибух: є загиблі

Чотири людини загинули через вибуху кисневого балона у палаті реанімації Косівської райлікарні, що на Прикарпатті. Вибух стався близько 22 години, одразу почалася пожежа.

Пожежники за лічені хвилини загасили вогонь/Колаж: "Сьогодні"

У клубі в Одесі застрелили кримінального "авторитета"

В Одесі у більярдному клубі чоловік відкрив вогонь по людях. Внаслідок інциденту одна людина загинула, інша — поранена. Правоохоронці встановили ймовірного стрілка.

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