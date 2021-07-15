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Жгли файеры и угрожали новому министру: под МВД прошла акция сторонников Стерненко (видео)

15 июля 2021 21:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На акцию пришел и сам одесский активист, который выступил перед собравшимися

Акция сторонников Стерненко под МВД

Акция сторонников Стерненко под МВД / Фото: Сегодня

В Киеве под зданием Министерства внутренних дел вечером проходит акция с требованиями к новому потенциальному министру Денису Монастырскому, после отставки Арсена Авакова. Активисты зажгли файеры, а полиция подогнала автозаки.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Также правоохранители перекрыли улицу Богомольца.

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Еще до начала акции некоторые из собравшихся угрожали полицейским, требуя пропустить их автомобиль. И полиция таки разрешила машине заехать на улицу Богомольця, но сначала ее проверили.

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Пришел на акцию и сам одесский активист Сергей Стерненко и выступил перед своими сторонниками, выдвинув требования, которые прозвучали как угрозы, к потенциальному главе МВД Денису Монастырскому.

По словам Стерненко, если он не оправдает доверия, то нужно будет выходить на протесты и прогонять его.

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