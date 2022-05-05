Жителей Ивано-Франковска призвали покинуть город на майские праздники

Мэр Руслан Марцинкив предупредил горожан об угрозе ракетных обстрелов

Руслан Марцинкив обратился к жителям Ивано-Франковска / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковске отменили торжественные мероприятия на майские праздники из-за угрозы ракетных обстрелов.

Об этом сообщил в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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"Должен обратиться к иванофранковцам. Вы знаете, что 7 мая мы должны отмечать 360-летие со дня создания Ивано-Франковска. До войны у нас было очень много планов, как это сделать... Также, к сожалению, приближается 9 мая, поэтому было принято решение буквально сейчас, что 7-8-9 числа никаких публичных мер, в том числе молебнов, не будет в Ивано-Франковской территориальной громаде", – заявил мэр.

Марцинкив призвал горожан по возможности "не скапливаться в Ивано-Франковске на озере, в парке, в других публичных местах, по возможности уехать за город, возможно, обрабатывать свои огороды, чтобы поменьше людей было 7-8-9 мая в городе".

По его словам, городские власти располагают информацией о возможных ракетных ударах, "поэтому 7-8-9 числа никаких публичных мероприятий, в том числе молебенов, не будет происходить".

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Напомним, 13 марта российские военные нанесли удары ракетами по аэропорту Ивано-Франковска. К счастью, обошлось без жертв.

Мэр Ивано-Франковска попал под обстрел

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинков в марте попал под обстрел вблизи Чернигова.

26 марта Марцинкив вместе с волонтерами доставлял гуманитарный груз на Черниговщину, но вблизи города их транспорт попал под обстрел, в результате чего несколько человек получили ранения.

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