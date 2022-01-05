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Жители Львова остались без воды из-за аварии – адреса

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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5 января, 11:44
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В городе также перекрыто движение транспорта и отменены некоторые троллейбусы
Водоснабжение исчезло из-за образовавшейся на дороге провала.
Водоснабжение исчезло из-за образовавшейся на дороге провала. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове на улице Короткая, 5 произошло аварийная утечка на водопроводе. Движение транспорта на улице запретили.

Об этом пишет Ватра1.

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Где не будет воды

С 11:00 начнутся ремонтные работы по ликвидации утечки. На время работ – с 11:00 до 17:00 – будет приостановлено водоснабжение ко всем домам на улицах:

  • Братьев Михновских,
  • Короткая,
  • Стародубская,
  • Шараневича.

Перекрытие движения

Также улица Короткая будет перекрыта для движения транспорта с 11.00 до 17.00 от улицы Братьев Михновских до улицы Железнодорожной. Схемы объезда будет регулироваться полицией.

Изменения в работе транспорта

На время ремонтных работ не будут курсировать троллейбусы №27 и №32.

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Раньше мы писали:

  • В центре Киева с 11 января отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.
  • В Лозовой Харьковской области жители 200 домов больше суток сидели без водоснабжения. Во всем виноват сосед, не пускающий коммунальщиков во двор, где прорвало трубу.

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