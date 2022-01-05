Жителі Львова залишилися без води через аварію – адреси

У Львові на вулиці Коротка, 5 стався стався аварійний витік на водопроводі. Рух транспорту по вулиці заборонили.
Про це пише Ватра1.
Де не буде води
З 11:00 розпочнуться ремонтні роботи з ліквідації витоку. На час робіт – з 11:00 до 17:00 – буде призупинено водопостачання до всіх будинків на вулицях:
Далі по темі
- Братів Міхновських,
- Коротка,
- Стародубська,
- Шараневича.
Перекриття руху
Також вулиця Коротка буде перекрита для руху транспорту з 11:00 до 17:00 від вулиці Братів Міхновських до вулиці Залізничної. Схеми об’їзду регулюватиме поліція.
Зміни в роботі транспорту
На час ремонтних робіт не будуть курсувати тролейбуси №27 і №32.
Раніше ми писали:
- У центрі Києва з 11 січня відключать холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.
- У Лозовій Харківської області жителі 200 будинків більше доби сиділи без водопостачання. У всьому винен сусід, який не пускає комунальників у двір, де прорвало трубу.