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38 стран передали в Международный уголовный суд информацию об ужасных действиях РФ в Украине — Джонсон

Владимир Козырь
3 марта, 00:58
Россия понесет наказание за свое великое преступление

Джонсон заявил, что Путин не может делать такие ужасные вещи безнаказанно/Фото:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что информацию о преступлениях Российской Федерации в Украине 38 стран передали в Международный криминальный суд.

Об этом он написал в Twitter.

Что написал Джонсон?

"Нам совершенно понятно, что Путин не может делать такие ужасные вещи безнаказанно", — написал Джонсон.

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