38 країн передали до Міжнародного кримінального суду інформацію про жахливі дії РФ в Україні — Джонсон

Джонсон заявив, що Путін не може робити такі жахливі речі безкарно/Фото:

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив, що інформацію про злочини Російської Федерації в Україні 38 країн передали до Міжнародного кримінального суду.

Про це він написав у Twitter.

Що написав Джонсон?

"Нам абсолютно зрозуміло, що Путін не може робити такі жахливі речі безкарно", — написав Джонсон.

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