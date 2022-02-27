"Байрактар" в действии – как российский "Бук" превращается в гору пепла (видео)

Беспилотник показал себя отменно / Коллаж "Сегодня"
Министерство обороны Украины разместило видео, на котором показана ювелирная работа беспилотника "Байрактар", приобретенного недавно у Турции. В результате удара была выведена из строя не только зенитно-ракетная установка "Бук", но и целая колона чеченских наемников армии Рамзана Кадырова, двигавшаяся в Житомирской области.
Видео появилось на странице главнокомандующего ВС Украины в Фейсбуке.
Сообщение
"Байрактары в работе. Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск. Уничтожен российский БУК в районе Малина Житомирской области. Бойтесь, враги! Не будет вам покоя на нашей земле!" – сообщил главнокомандующий Валерий Залужный.
Ранее была информация, что армия Кадырова понесла огромные потери. Некоторые из них сгорели заживо.
Обстановка
- Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты подорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Однако есть и хорошие новости. ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ – отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз поставит боевые самолеты Украине, а также будет оказана помощь Киеву на сумму 450 млн евро.
- мэр Бердянска (Запорожская область) Александр Свидло сообщил, что в город вошел "русский мир", но он отказался с ним сотрудничать и ушел на "удаленку".
- МВД Украины сообщило, что с начала вторжение Российской Федерации на территории Украины "освободители" убили 352 человека, из них 14 — дети. Кроме того, ранены — 1684 человека, из них 116 — дети.