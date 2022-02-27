"Байрактар" в действии – как российский "Бук" превращается в гору пепла (видео)

Беспилотник показал себя отменно / Коллаж "Сегодня"

Министерство обороны Украины разместило видео, на котором показана ювелирная работа беспилотника "Байрактар", приобретенного недавно у Турции. В результате удара была выведена из строя не только зенитно-ракетная установка "Бук", но и целая колона чеченских наемников армии Рамзана Кадырова, двигавшаяся в Житомирской области.

Видео появилось на странице главнокомандующего ВС Украины в Фейсбуке.

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Сообщение

"Байрактары в работе. Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск. Уничтожен российский БУК в районе Малина Житомирской области. Бойтесь, враги! Не будет вам покоя на нашей земле!" – сообщил главнокомандующий Валерий Залужный.

Ранее была информация, что армия Кадырова понесла огромные потери. Некоторые из них сгорели заживо.

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