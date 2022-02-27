"Байрактар" у дії – як російський "Бук" перетворюється на гору попелу (відео)

Безпілотник показав себе чудово / Колаж "Сьогодні"

Міністерство оборони України розмістило відео, на якому показано ювелірну роботу безпілотника "Байрактар", придбаного нещодавно у Туреччини. Внаслідок удару було виведено з ладу не тільки зенітно-ракетну установку "Бук", а й цілу колону чеченських найманців армії Рамзана Кадирова, що рухалася на Житомирщині.

Відео з'явилося на сторінці головнокомандувача ЗС України у Фейсбуці.

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Повідомлення

"Байрактари в роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищено російський БУК в районі Малина Житомирської області. Бійтеся, вороги! Не буде вам спокою на нашій землі!" – повідомив головнокомандувач Валерій Залужний.

Раніше була інформація, що армія Кадирова зазнала величезних втрат. Деякі з його одноплемінників згоріли живцем.

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Обстановка