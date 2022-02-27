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СЬОГОДНІ Новини України

ЄС дасть Україні бойові літаки – Боррель

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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27 лютого, 22:54
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Додатково Україні виділять 50 млн євро на нелетальну зброю, паливо та захисні засоби
Українську армію забезпечать летальною зброєю на суму 450 млн євро / Колаж "Сьогодні"
Українську армію забезпечать летальною зброєю на суму 450 млн євро / Колаж "Сьогодні"

Євросоюз поставить Україні бойові літаки, а також глави МЗС Союзу погодили допомогу Києву на суму 450 млн. євро.

Про це стало відомо під час пресконференції Борреля за підсумками зустрічі глав МЗС ЄС, пише РБК-Україна.

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"Ми ухвалили рішення забезпечити українську армію летальною зброєю на суму 450 млн євро", – сказав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, додатково Україні буде виділено 50 млн євро на нелетальну зброю, паливо та захисні засоби.

"Ми збираємося постачати Україні летальні озброєння та навіть бойові літаки", – уточнив голова дипломатії ЄС.

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Як "тисячу Зеленського" витратити на допомогу армії

За кошти "єПідтримки" можна допомогти фінансово української армії. Кошти можна перерахувати в кілька кліків завдяки мобільному додатку з онлайн-платежів Portmone. Для цього потрібно:

  1. Перейти до Portmone за посиланням.
  2. Ввести суму, яку бажаєте внести на підтримку військових.
  3. Сплатити карткою "єПідтримка". Перекказ без комісії.

Ці кошти орієнтовані на підтримку української армії та надійдуть у фонд "Повернись живим".

Також перевести кошти з "єПідтримки" на підтримку української армії можна через ПриватБанк, Альфа-Банк та monobank.

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