Данилов: Россия перешла на другую тактику, сняты восемь генералов

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Украина сегодня имеет четкое понимание, какие планы имеются у Российской Федерации.

Об этом сказал в эфире национального телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Россия изменилась

"Они (Россия – ред.) немного изменились с начала войны – они хотели за два-три дня пройти маршем по Крещатику. Никогда такого не будет", – сказал он.

По мнению Данилова, в России сейчас перешли на другую тактику:

"У них изменилось руководство – было снято восемь генералов со своих должностей с учетом того, что они не выполнили задачи. Сейчас назначены новые. Мы четко понимаем, что происходит в РФ. Более того, оккупанты в отчаянии".

14-й день войны в Украине

Украинские защитники уже четырнадцатый день отражают атаки российских оккупантов. Пока войскам РФ прогнозируют позорный конец "операции в Украине", как ее называют оккупанты, всей стране-агрессору грозит дефолт.

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Силы ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали городские районы Харькова. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты отступили в Россию через границу.

Из-за российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась полностью без электроснабжения.

Российские военные, которые попадают в плен, начали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину.

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Тем временем ЧАЭС обесточена: через 48 часов может вырваться радиация – об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, Министерство обороны призвало не распространять никакой информации о получении пособия по защите Украины. Это нужно для того, чтобы более эффективно защищать нашу страну.

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