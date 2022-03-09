"РФ цинично нас обманула": из Изюма людей вывозили под обстрелами

В Изюме Харьковской области российские оккупанты сорвали эвакуацию.
Об этом сообщил заместитель мэра Изюма Харьковской области Владимир Мацокин на своей странице в Facebook.
"Эвакуировали примерно 250 изюмчан. Сегодня бомбили из всего, что только возможно, с бешенством.
Людей вывозила тероборона под обстрелами, а автобусы подхватывали за городом. Бойцы терробороны – реальные герои. Фактически "зеленого коридора" не было. Россия цинично обманула и нас, и весь мир.
Людей просто делают заложниками. Эвакуированные уже в Славянске", – говорится в сообщении.
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