"РФ цинично нас обманула": из Изюма людей вывозили под обстрелами

К оккупантам никакого доверия быть не может

Эвакуировали примерно 250 человек. Фото: коллаж "Сегодня"

В Изюме Харьковской области российские оккупанты сорвали эвакуацию.

Об этом сообщил заместитель мэра Изюма Харьковской области Владимир Мацокин на своей странице в Facebook.

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"Эвакуировали примерно 250 изюмчан. Сегодня бомбили из всего, что только возможно, с бешенством.

Людей вывозила тероборона под обстрелами, а автобусы подхватывали за городом. Бойцы терробороны – реальные герои. Фактически "зеленого коридора" не было. Россия цинично обманула и нас, и весь мир.

Людей просто делают заложниками. Эвакуированные уже в Славянске", – говорится в сообщении.

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