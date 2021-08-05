Дело Чауса – для кого опасен беглый судья

Проработав около 15 лет на должности судьи, Чаус знает много тайн высокопоставленных чиновников

Чаус - ценный свидетель для НАБУ и СБУ. Фото: коллаж "Сегодня"

4 августа бывшему судье Днепровского суда Киева Николаю Чаусу избирали меру пресечения. Дело "судьи-взяточника" с его многократными похищениями вызвало резонанс в обществе и может претендовать на сценарий голливудского боевика. Сайт "Сегодня" выяснил, почему из-за Чауса вспыхнула борьба между украинскими спецслужбами и для кого опасны показания экс-судьи.

Кто такой Николай Чаус

Николай Чаус работал судьей в Днепровском суде Киева с 2002 года, но в медийное пространство попал в декабре 2013 года, когда засудил двух активистов Автомайдана, и в 2015 году, когда рассматривал дело бывшего заместителя главы Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана о якобы похищении людей.

9 августа 2016 года Чауса задержали на получении 150 тысяч долларов взятки за смягчение приговора подсудимой в деле о перепродаже наркотиков. Пакет с деньгами ему принесли прямо к зданию суда. Чаус сам утрамбовал их в банки, одну из которых закопал во дворе собственного дома. Подозреваемую судья Чаус признал виновной, но приговорил ее лишь к 1,5 года условно.

В тот же вечер банки изъяли, но судья не был задержан, так как прикрылся судейским иммунитетом. В скором времени Чаус исчез. Он был объявлен в международный розыск и уволен с должности судьи за прогулы.

Николай Чаус работал судьей в Днепровском суде Киева с 2002 года / Фото: Facebook

Похищения и борьба спецслужб

Из судебного решения Высшего антикоррупционного суда следует, что побег могли организовать сотрудники Управления государственной охраны. Они помогли ему пройти аэропорт без пограничного контроля и с паспортом похожего человека.

В марте 2017 года Чауса задержали в Молдове и поместили под домашний арест в арендованной квартире. НАБУ направило в Молдову документы на его экстрадицию. Но беглый судья попросил у страны политического убежища. Убежище ему не дали, но и Украине не выдали.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в Кишиневе. Предположительно, его переправили в Украину в багажнике автомобиля с дипломатическими номерами. Молдавские СМИ писали, что за бывшим судьей почти месяц следили не менее 10 человек. Похитители прибыли в Молдову микроавтобусами регулярных рейсов и пересекали границу, используя поддельные документы.

Из материалов следствия, которые попали к журналистам, известно, что в похищении были задействованы три авто, одно из них якобы принадлежит украинскому посольству, а за рулем находился военный атташе Сергей Сметанюк. Журналисты установили личности предполагаемых участников группы. Как минимум двое из них, Эдуард Ставицкий и Юрий Коваленко, связаны с разведкой.

Люди, похожие на Коваленко и Ставицкого. Фото: Rise.md

Светлана Чаус считает, что мужа похитили по указанию Офиса президента:

"С каждым днем все больше доказательств, что к похищению Николая Чауса причастен лично Зеленский. В Молдове об этом уже практически открыто пишут", – заявила она на своей странице в Facebook.

Светлана Чаус: к похищению Николая причастен лично Зеленский / Фото: Facebook

30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Наряд полиции арестовал его для доставки в суд, ареста и последующей передачи НАБУ. Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции. Уже в Киеве у сотрудников СБУ Чауса пытались отобрать детективы НАБУ, но безуспешно.

Что говорят в спецслужбах

Как заявили в Антикоррупционном бюро, единственное уголовное производство, в рамках которого Чаус находится в розыске, расследует именно НАБУ. Поэтому сотрудники СБУ должны были передать его детективам.

В свою очередь в СБУ утверждают, что именно они с мая расследуют похищение Чауса из Молдовы. Поэтому "по Чаусу были предприняты меры для обеспечения его безопасности".

Любопытно, что кульминацией противостояния спецслужб стало задержание Чауса в клинике "Феофания" детективами НАБУ, которые тут же отправили его в изолятор СБУ.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что Чаус проходит по двум делам: в НАБУ – в деле о взятке, здесь он подозреваемый, а в СБУ – по факту похищения, пострадавший. По его же заявлению СБУ занимается защитой его жизни и здоровья.

Почему из-за Чауса началась борьба между НАБУ и СБУ

Журналист и популярный блогер Владимир Бойко считает, что руководителем операции по отправке Чауса в Молдову был заместитель начальника ГУР МО Украины Василий Бурба.

Владимир Бойко: Организовал вывоз Чауса Василий Бурба. Фото: facebook.com/volodymyr.boiko1965

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что сейчас для президента Зеленского Чаус является ценным свидетелем.

Виталий Шабунин: Для Зеленского Чаус ценный свидетель / Фото: Facebook

Отметим, что Чаус действительно может быть ценным свидетелем. Проработав около 15 лет на должности судьи, он знает много тайн высокопоставленных чиновников.

Чаус был назначен еще при президенте Леониде Кучме, в 2002 году, практически одновременно с назначением Виктора Медведчука на должность главы Администрации президента. Вероятно, судья Чаус принимал различные решения по поручениям "сверху". Здесь можно вспомнить и дело Корбана, и приговор "антимайдановцам", и снятие с розыска соратника Януковича – олигарха Юрия Иванющенко, известного под кличкой Юра Енакиевский.

О том, что Чаус слишком много знает, говорит и бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

"Я переживаю за то, чтобы его не убили", – отмечает Пискун.

Вероятно, НАБУ и СБУ пытаются обеспечить безопасность Чауса, поскольку его боятся многие влиятельные люди из разных "поколений" власти, которые пользовались его услугами. А силовики – что также весьма вероятно – хотят заключить с задержанным сделку. И судя по тому, что НАБУ оставила Чауса в изоляторе СБУ, спецслужбы решили вместе охранять важного свидетеля от угрозы. Ведь желающих заставить его молчать навсегда может быть много.

"Помните белку из мультфильма "Ледниковый период"? Ту самую жадную и туповатую белку, которая хотела лишь поглубже запрятать желудь, а в результате спровоцировала катаклизмы планетарного масштаба. Почему-то эта белка напоминает мне судью Чауса", – отмечает политолог Кость Бондаренко.

Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев уверен, что Чаусу есть что рассказать.

"Он может много рассказать и о деле Корбана и о других делах. Кто на него давил и, кто давал указания. В коррупционных делах могут быть замешаны и политики, и судьи. Эти показания нужны СБУ и НАБУ", – говорит "Сегодня" политолог.

Политолог Вадим Карасев:В коррупционных делах могут быть замешаны и политики, и судьи. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Что радует в деле Чауса

Как ни странно, в истории судьи Чауса есть нотка здорового оптимизма. Ведь этот судья и банки, которые он набивал валютой и закапывал в огороде – своего рода символ украинской коррупции. Но скрыться ему не удалось, достали и в Молдавии.

Рано или поздно Украина преодолеет системную коррупцию, которая душит страну и мешает нормально жить рядовым украинцам. А коррупционеров, разбежавшихся по разным странам, будут ловить спецслужбы, как когда-то Моссад ловил нацистских преступников и привозил в Израиль, чтобы там судить. Ну чего бы ни помечтать, разбираясь с этим судебным сериалом?

Сериал с Чаусом

30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. А затем начался настоящий сериал: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки .

. 1 августа адвокат судьи Николая Чауса Ростислав Кравец узнал, где находится его подзащитный , и заявил, что он получает медицинскую помощь, поскольку состояние его здоровья неудовлетворительное.

, и заявил, что он получает медицинскую помощь, поскольку состояние его здоровья неудовлетворительное. В Офисе генерального прокурора заявили, что экс-судья Днепровского суда Киева Николай Чаус является и подозреваемым, и потерпевшим в разных уголовных производствах, но разные статусы не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования этих дел.