Справа Чауса – для кого небезпечний суддя-втікач

Пропрацювавши близько 15 років на посаді судді, Чаус знає багато таємниць високопоставлених чиновників

Чаус - цінний свідок для НАБУ та СБУ. Фото: колаж "Сьогодні"

4 серпня колишньому судді Дніпровського суду Києва Миколі Чаусу обирали запобіжний захід. Справа "судді-хабарника" з його багаторазовими викраденнями викликало резонанс в суспільстві і може претендувати на сценарій голлівудського бойовика. Сайт "Сегодня" з'ясував, чому з-за Чауса спалахнула боротьба між українськими спецслужбами і для кого небезпечні свідчення екс-судді.

Хто такий Микола Чаус

Микола Чаус працював суддею в Дніпровському суді Києва з 2002 року, але в медійний простір потрапив у грудні 2013 року, коли засудив двох активістів Автомайдану, і в 2015 році, коли розглядав справу колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА Геннадія Корбана про нібито викрадення людей.

9 серпня 2016 року Чауса затримали на отриманні 150 тисяч доларів хабара за пом'якшення вироку підсудній в справі про перепродаж наркотиків. Пакет із грошима йому принесли прямо до будівлі суду. Чаус сам утрамбував їх в банки, одну з яких закопав у дворі власного будинку. Підозрювану суддя Чаус визнав винною, але засудив її лише до 1,5 року умовно.

У той же вечір банки вилучили, але суддя не був затриманий, так як прикрився суддівським імунітетом. Незабаром Чаус зник. Він був оголошений у міжнародний розшук і звільнений із посади судді за прогули.

Микола Чаус працював суддею в Дніпровському суді Києва з 2002 року / Фото: Facebook

Викрадення і боротьба спецслужб

з судового рішення Вищого антикорупційного суду випливає, що втеча могли організувати співробітники Управління державної охорони. Вони допомогли йому пройти аеропорт без прикордонного контролю і з паспортом схожої людини.

У березні 2017 року Чауса затримали в Молдові і помістили під домашній арешт в орендованій квартирі. НАБУ направило в Молдову документи на його екстрадицію. Але побіжний суддя попросив у країни політичного притулку. Притулок йому не дали, але і Україні не видали.

3 квітня 2021 року Чауса викрали в Кишиневі. Імовірно, його переправили в Україну в багажнику автомобіля з дипломатичними номерами. Молдавські ЗМІ писали, що за колишнім суддею майже місяць стежили не менш як 10 людей. Викрадачі прибули до Молдови мікроавтобусами регулярних рейсів і перетинали кордон, використовуючи підроблені документи.

З матеріалів слідства, які потрапили до журналістів, відомо, що у викраденні були задіяні три авто, одне з них нібито належить українському посольству, а за кермом перебував військовий аташе Сергій Сметанюк. Журналісти встановили особи передбачуваних учасників групи. Як мінімум двоє з них, Едуард Ставицький і Юрій Коваленко, пов'язані з розвідкою.

Люди, схожі на Коваленко та Ставицького. Фото: Rise.md

Світлана Чаус вважає, що чоловіка викрали за вказівкою Офісу президента.

"З кожним днем дедалі більше доказів, що до викрадення Миколи Чауса причетний особисто Зеленський. У Молдові про це вже практично відкрито пишуть", – заявила вона на своїй сторінці в Facebook.

Світлана Чаус: до викрадення Миколи причетний особисто Зеленський / Фото: Facebook

30 липня Миколи Чауса виявили в одному із сіл Вінницькій області. Наряд поліції заарештував його для доставки в суд, арешту та подальшої передачі НАБУ. Однак після затримання в село прибула група співробітників СБУ Вінницької області, які буквально відбили Чауса у наряду Могилів-Подільського районного відділку поліції. Уже в Києві у співробітників СБУ Чауса намагалися відібрати детективи НАБУ, але безуспішно.

Що кажуть у спецслужбах

Як заявили в Антикорупційному бюро, єдине кримінальне провадження, в рамках якого Чаус знаходиться в розшуку, розслідує саме НАБУ. Тому співробітники СБУ повинні були передати його детективам.

У свою чергу в СБУ стверджують, що саме вони з травня розслідують викрадення Чауса з Молдови. Тому "по Чаусу було вжито заходів для забезпечення його безпеки".

Цікаво, що кульмінацією протистояння спецслужб стало затримання Чауса в клініці "Феофанія" детективами НАБУ, які у ту ж мить же відправили його в ізолятор СБУ.

В Офісі генпрокурора підтвердили, що Чаус проходить у двох справах: в НАБУ – в справі про хабарі, тут він підозрюваний, а в СБУ – за фактом викрадення, потерпілий. За його ж заявою СБУ займається захистом його життя і здоров'я.

Чому через Чауса почалася боротьба між НАБУ і СБУ

Журналіст і популярний блогер Володимир Бойко вважає, що керівником операції з відправлення Чауса в Молдову був заступник начальника ГУР МО України Василь Бурба.

Володимир Бойко: Організував вивезення Чауса Василій Бурба. Фото: facebook.com/volodymyr.boiko1965

Глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що нині для президента Зеленського Чаус є цінним свідком.

Віталий Шабунін: Для Зеленського Чаус цінний свідок / Фото: Facebook

Зазначимо, що Чаус дійсно може бути цінним свідком. Пропрацювавши близько 15 років на посаді судді, він знає багато таємниць високопоставлених чиновників.

Чаус був призначений ще при президенті Леоніді Кучмі, в 2002 році, практично одночасно з призначенням Віктора Медведчука на посаду глави Адміністрації президента. Ймовірно, суддя Чаус ухвалював різні рішення за дорученнями "зверху". Тут можна згадати і справу Корбана, і вирок "антимайданівцям", і зняття з розшуку соратника Януковича – олігарха Юрія Іванющенка, відомого під псевдо Юра Єнакіївський.

Про те, що Чаус занадто багато знає, каже і колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун.

"Я переживаю за те, щоб його не вбили", – зазначає Піскун.

Ймовірно, НАБУ і СБУ намагаються забезпечити безпеку Чауса, оскільки його бояться багато впливових людей із різних "поколінь" влади, які користувалися його послугами. А силовики – що також цілком можливо – хочуть укласти з затриманим угоду. І судячи з того, що НАБУ залишила Чауса в ізоляторі СБУ, спецслужби вирішили разом охороняти важливого свідка від загрози. Адже охочим змусити його мовчати назавжди може бути багато.

"Пам'ятайте білку з мультфільму "Льодовиковий період"? Ту саму жадібну і тупувату білку, яка хотіла лише глибше заховати жолудь, а в результаті спровокувала катаклізми планетарного масштабу. Чомусь ця білка нагадує мені суддю Чауса", – зазначає політолог Кость Бондаренко.

Політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов упевнений, що Чаусу є що розповісти.

"Він може багато розповісти і про справу Корбана і про інші справи. Хто на нього тиснув і, хто давав вказівки. У корупційних справах можуть бути замішані і політики, і судді. Ці показання потрібні СБУ і НАБУ", – говорить "Сегодня" політолог.

Політолог Вадим Карасьов: В корупційних справах можуть бути замішані і политики, і судді. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Що радує в справі Чауса

Як не дивно, в історії судді Чауса є нотка здорового оптимізму. Адже цей суддя і банки, які він набивав валютою і закопував в городі – свого роду символ української корупції. Але сховатися йому не вдалося, дістали і в Молдавії.

Рано чи пізно Україна подолає системну корупцію, яка душить країну і заважає нормально жити пересічним українцям. А корупціонерів, що розбіглися по різних країнах, будуть ловити спецслужби, як колись Моссад ловив нацистських злочинців і привозив до Ізраїлю, щоб там судити. Ну чого б не помріяти, розбираючись з цим судовим серіалом?

Серіал з Чаусом

30 липня Миколи Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області. Він заявив, що його викрали і відвезли з Молдови. А потім почався справжній серіал: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки .

. 1 серпня адвокат судді Миколи Чауса Ростислав Кравець дізнався, де знаходиться його підзахисний , і заявив, що він отримує медичну допомогу, оскільки стан його здоров'я незадовільний.

, і заявив, що він отримує медичну допомогу, оскільки стан його здоров'я незадовільний. В Офісі генерального прокурора заявили, що екс-суддя Дніпровського суду Києва Микола Чаус є і підозрюваним, і потерпілим в різних кримінальних провадженнях, але різні статуси не є взаємовиключними і не можуть впливати на хід розслідування цих справ.