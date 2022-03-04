Двигались на Киев: в Сумской области ВСУ остановили российских оккупантов (фото)

Российские военные передвигались по дороге Копти-Бачевск / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные на дороге Копти-Бачевск остановили вражескую технику, которая шла на Киев. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook.

"Это российская техника, которая шла на Киев. Мы смогли ее остановить на Сумщине. Потому что Сумщина – северный форпост Украины. Спасибо всем причастным!" – написал он.

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Он отметил, что в Шосткинском и Конотопском районах сейчас ситуация более-менее спокойная. Есть перебои со светом и водой. Тероборона работает, коммунальные службы тоже.

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Трофеи военных и украинцев

Украинские военные имеют трофейный "Буратино"/"Солнцепек". Это тяжелая огнеметная система залпового огня, которую собирались применить против украинцев.

В населенном пункте Орлянское Запорожской области российские военные побросали технику, "отжали" у местных автомобили и уехали в направлении Донецка.

Украинские военные уничтожили два российских самолета и захватили их военную технику.

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В Черниговской области жители поселка Сеньковка заблокировали колонну российской военной техники.

В Сумской области в течение суток уничтожено сразу около 100 единиц техники российских оккупантов. Это произошло в Лебединском районе.