Эпидемия не отступает. В Украине за сутки обнаружили почти 35 тыс. COVID-больных

В Украине есть новые случаи инфицирования COVID-19/Коллаж "Сегодня"

За сутки, 17 февраля, в Украине зафиксировали 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них – 2879 у детей, а 870 у медработников.

Об этом сообщает Минздрав.

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Также за прошлые сутки:

госпитализировали – 3323 человека;

летальных исходов – 282;

вылечились – 29 254 человек.

Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 4538;

Винницкая область – 687;

Волынская область – 1118;

Днепропетровская область – 2712;

Донецкая область –1833;

Житомирская область – 1706;

Закарпатская область – 446;

Запорожская область –1405;

Ивано-Франковская область – 536;

Киевская область – 1316;

Кировоградская область – 461;

Луганская область – 748;

Львовская область – 1490;

Николаевская область – 1235;

Одесская область – 3587;

Полтавская область – 1668;

Ровенская область – 824;

Сумская область – 1118;

Тернопольская область – 608;

Харьковская область – 1800;

Херсонская область – 980;

Хмельницкая область – 1354;

Черкасская область – 1273;

Черновицкая область – 381;

Черниговская область – 1114.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Карантинные зоны

Желтая:

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город Киев;

Полтавская область;

Харьковская область.

Красная:

Закарпатская область;

Ровенская область;

Ивано-Франковская область;

Луганская область;

Хмельницкая область.

В оранжевой зоне карантина находятся остальные области.

Из-за COVID-19 могут выпадать волосы

У людей, переболевших COVID-19, могут выпадать волосы. Врачи отметили, что есть факторы, влияющие на это.

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Сам вирус непосредственно не поражает волосяные фолликулы, но есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс.

Но врачи отмечают, что постковидное выпадение волос является обратимым явлением болезни и, как правило, возвращается в норму самостоятельно.

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