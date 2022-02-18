Епідемія не відступає. В Україні за добу виявили майже 35 тис. COVID-хворих

В Україні є нові випадки інфікування COVID-19/Колаж "Сьогодні"
За добу, 17 лютого, в Україні зафіксували 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них – 2879 у дітей, а 870 – у медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ.
Також минулої доби:
- госпіталізували – 3323 особи;
- летальних наслідків – 282;
- вилікувалися – 29 254 особи.
Кількість заражених у регіонах за добу:
- м. Київ – 4538;
- Вінницька область – 687;
- Волинська область – 1118;
- Дніпропетровська область – 2712;
- Донецька область -1833;
- Житомирська область – 1706;
- Закарпатська область – 446;
- Запорізька область -1405;
- Івано-Франківська область – 536;
- Київська область – 1316;
- Кіровоградська область – 461;
- Луганська область – 748;
- Львівська область – 1490;
- Миколаївська область – 1235;
- Одеська область – 3587;
- Полтавська область – 1668;
- Рівненська область – 824;
- Сумська область – 1118;
- Тернопільська область – 608;
- Харківська область – 1800;
- Херсонська область – 980;
- Хмельницька область – 1354;
- Черкаська область – 1273;
- Чернівецька область – 381;
- Чернігівська область – 1114.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Карантинні зони
Жовта:
- місто Київ;
- Полтавська область;
- Харківська область.
Червона:
- Закарпатська область;
- Рівненська область;
- Івано-Франківська область;
- Луганська область;
- Хмельницька область.
У помаранчевий зоні карантину перебувають інші області.
Через COVID-19 може випадати волосся
У людей, які перехворіли на COVID-19, може випадати волосся. Лікарі зазначили, що є фактори, що на це впливають.
Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.
Але лікарі відзначають, що постковідне випадання волосся є оборотним явищем хвороби і, зазвичай, повертається до норми самостійно.