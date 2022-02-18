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Епідемія не відступає. В Україні за добу виявили майже 35 тис. COVID-хворих

Валентина Шаповал
18 лютого, 08:36
В Україні за 17 лютого від коронавірусної інфекції вилікувалися 29 254 особи

В Україні є нові випадки інфікування COVID-19/Колаж "Сьогодні"

За добу, 17 лютого, в Україні зафіксували 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них – 2879 у дітей, а 870 – у медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ.

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Також минулої доби:

  • госпіталізували – 3323 особи;
  • летальних наслідків – 282;
  • вилікувалися – 29 254 особи.

Кількість заражених у регіонах за добу:

  • м. Київ – 4538;
  • Вінницька область – 687;
  • Волинська область – 1118;
  • Дніпропетровська область – 2712;
  • Донецька область -1833;
  • Житомирська область – 1706;
  • Закарпатська область – 446;
  • Запорізька область -1405;
  • Івано-Франківська область – 536;
  • Київська область – 1316;
  • Кіровоградська область – 461;
  • Луганська область – 748;
  • Львівська область – 1490;
  • Миколаївська область – 1235;
  • Одеська область – 3587;
  • Полтавська область – 1668;
  • Рівненська область – 824;
  • Сумська область – 1118;
  • Тернопільська область – 608;
  • Харківська область – 1800;
  • Херсонська область – 980;
  • Хмельницька область – 1354;
  • Черкаська область – 1273;
  • Чернівецька область – 381;
  • Чернігівська область – 1114.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Карантинні зони

Жовта:

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  • місто Київ;
  • Полтавська область;
  • Харківська область.

Червона:

  • Закарпатська область;
  • Рівненська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Луганська область;
  • Хмельницька область.

У помаранчевий зоні карантину перебувають інші області.

Через COVID-19 може випадати волосся

У людей, які перехворіли на COVID-19, може випадати волосся. Лікарі зазначили, що є фактори, що на це впливають.

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Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.

Але лікарі відзначають, що постковідне випадання волосся є оборотним явищем хвороби і, зазвичай, повертається до норми самостійно.

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