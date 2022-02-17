Эпидемия отступает, но есть новые осложнения: все о COVID-19 в Украине

За все время пандемии в Украине заболели – 4 603 930 человек / Коллаж "Сегодня"

В Украине стабилизируется ситуация с COVID-19, однако врачи фиксируют серьезные осложнения после болезни. Также в большинстве регионов 90% случаев инфицирования COVID-19 вызваны именно штаммом "Омикрон"

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о ситуации с COVID-19 в Украине.

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Коронавирус в Украине

За сутки, 15 февраля, в Украине зафиксировали 33 330 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 2837 детей и 961 медработник.

Также за прошлые сутки:

госпитализировали – 3284 человека;

летальных исходов – 259;

вылечились – 27 441 человек.

Карантинные зоны

Желтая:

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город Киев;

Полтавская область;

Харьковская область.

Красная:

Закарпатская область;

Ровенская область;

Ивано-Франковская область;

Луганская область;

Хмельницкая область.

В оранжевой зоне карантина находятся остальные области.

Почти 90% случаев инфицирования COVID-19 вызваны штаммом "Омикрон"

Как выяснили ученые ИМБГ, во всех 11 регионах доминирует "Омикрон". Этот штамм детектировал в 83 образцах (89,3%). В Украине, судя по исследуемой выборке, присутствуют все ныне известные варианты "Омикрона": BA.1 и BA.2 обнаружено в семи регионах, BA.1.1 — в восьми, вариант BA.3 — в одном регионе.

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В то же время в 10 образцах ученые детектировали "Дельта" штамм. Это индийский штамм (B.1.617.2) и его варианты, в частности AY.43, AY.4, которые признаны опасными. В остальных образцах с "Дельтой" — т. н. вариант "русская дельта" (AY. 122).

Серьезные COVID-осложнения

Во Львове 11-летняя девочка переболела коронавирусом и у нее начали отказывать руки и ноги. Такие осложнения после COVID-19 в мире встречаются крайне редко.

Медики установили ребенку диагноз – острый поперечный миелит в шейном отделе позвоночника и спастическая тетраплегия (снижение двигательной активности в верхних и нижних конечностях) с нарушением функций тазовых органов.

Как выяснили врачи, COVID-19 запустил ложную работу иммунной системы, которая стала воспринимать клетки спинного мозга как чужеродные, атакуя организм.

Новый постковидный симптом

У людей, переболевших коронавирусом, могут выпадать волосы. Сам вирус непосредственно не поражает волосяные фолликулы, но есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс.

Но врачи отмечают, что постковидное выпадение волос является обратным явлением болезни и, как правило, возвращается в норму самостоятельно.

Есть несколько факторов, которые могут спровоцировать выпадение волос:

лихорадка — высвобождает провоспалительные цитокины (пептиды и белки), которые повреждают клетки волосяного матрикса;

— высвобождает провоспалительные цитокины (пептиды и белки), которые повреждают клетки волосяного матрикса; стресс – провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос;

– провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос; препараты , обычно применяемые во время терапии, также могут изменять фазу роста волос;

, обычно применяемые во время терапии, также могут изменять фазу роста волос; нарушение микроциркуляции волосистой части головы вследствие микротромбозов.

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