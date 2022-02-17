Епідемія відступає, але є нові ускладнення: все про COVID-19 в Україні

За весь час пандемії в Україні захворіли – 4 603 930 осіб / Колаж "Сьогодні"

В Україні стабілізується ситуація із COVID-19, проте лікарі фіксують серйозні ускладнення після хвороби. Також у більшості регіонів 90% випадків інфікування COVID-19 викликані саме штамом омікрон.

Сайт "Сьогодні" зібрав всю інформацію щодо ситуації з COVID-19 в Україні.

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Коронавірус в Україні

За добу, 15 лютого, в Україні зафіксували33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 2837 дітей та 961 медпрацівник.

Також минулої доби:

госпіталізували – 3284 особи;

летальних випадків – 259;

вилікувалися – 27 441 людина.

Карантинні зони

Жовта:

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місто Київ;

Полтавська область;

Харківська область.

Червона:

Закарпатська область;

Рівненська область;

Івано-Франківська область;

Луганська область;

Хмельницька область.

У помаранчевий зоні карантину перебувають решта областей.

Майже 90% випадків інфікування COVID-19 викликані штамом омікрон

Як з'ясували вчені ІМБГ, у всіх 11 регіонах домінує омікрон. Цей штам детектував у 83 зразках (89,3%). В Україні, судячи з досліджуваної вибірки, присутні всі відомі варіанти омікрону: BA.1 і BA.2 виявлено в семи регіонах, BA.1.1 — у восьми, варіант BA.3 — в одному регіоні.

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Водночас у 10 зразках вчені детектували дельта-штам. Це індійський штам (B.1.617.2) та його варіанти, зокрема AY.43, AY.4, які визнані небезпечними. В інших зразках з дельтою – т.зв. варіант "російська дельта" (AY. 122).

Серйозні COVID-ускладнення

У Львові 11-річна дівчинка перехворіла на коронавірус і у неї почали відмовляти руки та ноги. Такі ускладнення після COVID-19 у світі зустрічаються дуже рідко.

Медики встановили дитині діагноз – гострий поперечний мієліт у шийному відділі хребта та спастична тетраплегія (зниження рухової активності у верхніх та нижніх кінцівках) з порушенням функцій тазових органів.

Як з'ясували лікарі, COVID-19 запустив помилкову роботу імунної системи, яка стала сприймати клітини спинного мозку як чужорідні, атакуючи організм.

Новий постковидний симптом

У людей, які перехворіли на коронавірус, може випадати волосся. Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.

Але лікарі відзначають, що постковідне випадіння волосся є зворотним явищем хвороби і, зазвичай, повертається до норми самостійно.

Є кілька факторів, які можуть спровокувати випадіння волосся:

лихоманка – вивільняє прозапальні цитокіни (пептиди та білки), які пошкоджують клітини волосяного матриксу;

– вивільняє прозапальні цитокіни (пептиди та білки), які пошкоджують клітини волосяного матриксу; стрес – провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів та гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся;

– провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів та гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся; препарати зазвичай застосовуються під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся;

зазвичай застосовуються під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся; порушення мікроциркуляції волосистої частини голови внаслідок мікротромбозів.

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